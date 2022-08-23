Откажитесь от них поскорее: семь коварных привычек в еде, приближающих старение

3. Малое количество белка в пище

Почему часто спортсмены выглядят моложе своих лет? Не только из-за регулярных физических упражнений, но и из-за большого количества белка в пище. Не стоит забывать, что это вещество участвует в процессе обновления и самовосстановления организма. Без строительных свойств белка, если его мало в рационе, кожа потеряет эластичность и будет восстанавливаться гораздо дольше. Признаки старения станут более отчётливыми, и вы, скорее всего, наберёте несколько лишних килограммов. Потому что белковая пища очень питательная и сытная, без неё мы перекусываем гораздо чаще.

4. Игнорирование водного баланса

Диетологи, эндокринологи и все кому не лень продолжают твердить о том, как важно соблюдать водный баланс в организме, если хотите быть здоровыми. И они правы. Помните, что мы состоим из воды, её количество в организме варьируется от 55% до 65%. Поэтому очень важно, чтобы тело и его ткани не были обезвожены. Просто запомните, что всего 1,5–2 литра чистой питьевой воды в день обеспечат гладкость кожи, предотвратят ожирение, выведут шлаки и продлят молодость. Возьмите за привычку всегда помнить про водный баланс.

5. Любовь к обработанным пищевым продуктам