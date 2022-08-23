ПОНИЖАЕМ ГРАДУС? ⟩ Владельцы спа-центров и домашних саун: от счета вспотеешь лучше, чем в парилке!

На прошлой неделе цена на электричество в Эстонии сделала рекордный скачок. В «золотой час» жители старались не пользоваться электроприборами, а во многих магазинах и местах общественного питания вырубили половину освещения. А некоторые посетители спа-центров отметили, что градус в банях тоже был понижен.
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В прошлую среду, 17 августа, средняя цена на электроэнергию в Эстонии побила абсолютный рекорд, поднявшись на 47 процентов. А в период с 18 до 19 часов вечера цена за киловатт-час достигла четырех евро или 4 000 евро за мегаватт-час. В этот «золотой час» экономили электроэнергию как простые потребители, так и предприятия. Впрочем, от таких скачков мы не застрахованы и в дальнейшем, хотя и без них цена на электричество в Эстонии продолжает неуклонно расти. При таких тарифах топить электрические бани, а именно таких сейчас большинство как в спа-центрах, так и в частных домах и квартирах жителей Эстонии – становится настоящей роскошью.
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