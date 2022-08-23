Марина Коташенко приехала в московский суд, чтобы рассказать о дерзком нападении, которому она подверглась минувшей зимой — тогда вдову знаменитого певца ограбили на почти 2 миллиона евро. На заседании выяснились новые подробности инцидента, пишет Starhit.
Вдову Градского ударили по голове и пригрозили пистолетом, чтобы выкрасть почти 2 миллиона евро
В Москве идет суд по делу об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко, которое произошло в январе этого года. Женщина дала показания: преступники выкрали у нее почти 2 миллиона евро, больно ударив по голове. Кроме того, ей угрожали пистолетами и пытались запугать.
На скамье подсудимых пока один фигурант — Умеджон Жабборов. Он не согласился с предъявленными обвинениями в разбое. По его словам, во время ограбления он и его подельники угрожали муляжами пистолетов. Слушания будут продолжены. Ближайшее заседание состоится 9 сентября.
Напомним, нападение на Коташенко произошло 16 января. Трое злоумышленников подрезали авто, в котором ехала Марина, подсели к ней и стали угрожать. После чего потребовали отвезти их в коттеджный поселок и отдать им деньги.