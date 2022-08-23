Вдову Градского ударили по голове и пригрозили пистолетом, чтобы выкрасть почти 2 миллиона евро

В Москве идет суд по делу об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко, которое произошло в январе этого года. Женщина дала показания: преступники выкрали у нее почти 2 миллиона евро, больно ударив по голове. Кроме того, ей угрожали пистолетами и пытались запугать.

На скамье подсудимых пока один фигурант — Умеджон Жабборов. Он не согласился с предъявленными обвинениями в разбое. По его словам, во время ограбления он и его подельники угрожали муляжами пистолетов. Слушания будут продолжены. Ближайшее заседание состоится 9 сентября.