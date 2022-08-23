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ВИДЕО ⟩ За Украину! Галкин вышел на сцену в Варшаве в сине-желтом костюме

Limon.ee
За Украину! Галкин вышел на сцену в Варшаве в сине-желтом костюме
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Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Toni Läänsalu

Юморист Максим Галкин выступил с сольным концертом в столице Польши. 

В подписи к публикации комик поблагодарил зрителей в Варшаве и признался, что получил от них заряд невероятной энергии. В комментариях поклонники похвалили Максима Галкина за выступление. 

Своим мнением по поводу концерта Галкина в Варшаве поделилась и бывшая продюсер Лободы – в комментариях под видео с концерта Галкина в Варшаве она написала: «Все стадионы собрал».

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