ФОТО ⟩ Топ-модель из Кехра наслаждается Японией с новоиспеченным мужем

Супружеская пара Кармен Педару и гандболист Денер Яанимаа в настоящее время находятся в Японии. Оба поделились фотографиями, сделанными в поездке на пляж на острове Окинава в социальных сетях.

Пара рассказала о своих отношениях в социальных сетях в 2019 году.

Кармен Педару из Кехра привлекла внимание в 2005 году, когда она подписала контракт с модельным агентством Next Models. На модный подиум она вышла уже на следующий год, став одной из моделей, которые показывали весеннюю коллекцию модельера Кристофера Кейна.

В 2008 году Педару появилась на подиуме Недели моды в Нью-Йорке, пройдя там в общей сложности 43 раза.