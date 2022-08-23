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ФОТО ⟩ Топ-модель из Кехра наслаждается Японией с новоиспеченным мужем

Limon.ee
Топ-модель из Кехра наслаждается Японией с новоиспеченным мужем
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Кармен Педару на Victoria's Secret шоу в 2011 году.
Кармен Педару на Victoria's Secret шоу в 2011 году. Фото: AFP/SCANPIX

Кармен Педару, модель из Кехра, в апреле вышла замуж за игрока в гандбол, пишет Elu24.

Супружеская пара Кармен Педару и гандболист Денер Яанимаа в настоящее время находятся в Японии. Оба поделились фотографиями, сделанными в поездке на пляж на острове Окинава в социальных сетях.

Пара рассказала о своих отношениях в социальных сетях в 2019 году.

Кармен Педару из Кехра привлекла внимание в 2005 году, когда она подписала контракт с модельным агентством Next Models. На модный подиум она вышла уже на следующий год, став одной из моделей, которые показывали весеннюю коллекцию модельера Кристофера Кейна.

В 2008 году Педару появилась на подиуме Недели моды в Нью-Йорке, пройдя там в общей сложности 43 раза.

С тех пор Педару сотрудничала с такими мировыми брендами, как Chloe, Gucci, Alexander McQueen, Chanel, Christian Dior, D&G, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Versace и Yves Saint Laurent.

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