В среду утром океанский лайнер Clio пришвартовался у круизного терминала в Таллинне. Что делает этот роскошный корабль особенным, так это тот факт, что на его борту почти столько же экипажа, сколько и пассажиров, пишет Elu24.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллиннском порту пришвартовался роскошный круизный лайнер
В Таллиннском порту пришвартовался роскошный круизный лайнер
Океанский лайнер Clio под мальтийским флагом был построен во Франции в 1998 году, имеет длину 328 футов и 45 кают, сообщает gct.com. В 2016 году на судне сделали ремонт, благодаря чему оно обрело свежий вид.
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