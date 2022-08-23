ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллиннском порту пришвартовался роскошный круизный лайнер

Океанский лайнер Clio под мальтийским флагом был построен во Франции в 1998 году, имеет длину 328 футов и 45 кают, сообщает gct.com . В 2016 году на судне сделали ремонт, благодаря чему оно обрело свежий вид.

Хотя в большинстве кают есть окно, в девяти каютах также есть раздвижные стеклянные двери и балконы. Во всех каютах есть двуспальная кровать, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, DVD/CD-плеер, телефон, мини-холодильник, сейф и ванная комната с душем. Все пассажирские палубы обслуживает лифт.