Несмотря ни на какие трудности, таллиннская модель Диана Томсон (ранее – Хапрова) продолжает набирать девочек-подростков в модельную школу, где сама преподает занятия и передает лучшие свои знания ученицам. Уже 24 августа в 17:30 состоится следующий кастинг.
Не упустите свой шанс! Таллиннка Диана Томсон объявляет кастинг в модельную школу для девочек
«У нас для вас отличные новости! 24-го августа состоится кастинг для девочек в нашу @tomson_top_model_school. Ждем вас по адресу Весивярава, 50 (Kadrioru plaza). Пожалуйста, предупредите о своем присутствии по телефону: 58799360 или написав в личные сообщения. До встречи!» – пишет Диана.
Также у модели Дианы Томсон недавно состоялась премьера новой песни про любовь, которую она дарит всем своим поклонникам. «Надеюсь, что я не зря много ночей спала в студии, и песня вам понравится», – пишет местная артистка.
Для тех, кто решил, что молодая женщина пропала, есть послание от Дианы.
«У меня сейчас работа кипит. Модельные съемки, учу девочек всему, что знаю сама. А самое главное (что забирает много-много времени) – то, что мы пишем альбом. Стиль очень интересный и современный. Я уверена, что слушатели будут в восторге. На днях уже опубликуем первую песню. И в скором времени будет готов на нее клип. Очень-очень скоро раскроем все имена нашей творческой команды. А сейчас бегу на съемки, будет жарко!» – пишет Томсон.