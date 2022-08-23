Не упустите свой шанс! Таллиннка Диана Томсон объявляет кастинг в модельную школу для девочек

«У нас для вас отличные новости! 24-го августа состоится кастинг для девочек в нашу @tomson_top_model_school. Ждем вас по адресу Весивярава, 50 (Kadrioru plaza). Пожалуйста, предупредите о своем присутствии по телефону: 58799360 или написав в личные сообщения. До встречи!» – пишет Диана.

Также у модели Дианы Томсон недавно состоялась премьера новой песни про любовь, которую она дарит всем своим поклонникам. «Надеюсь, что я не зря много ночей спала в студии, и песня вам понравится», – пишет местная артистка.

Для тех, кто решил, что молодая женщина пропала, есть послание от Дианы.