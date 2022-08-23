Почему сладкое лучше есть в конце – на десерт?

Дело в том, что углеводы при попадании в кровь, вызывают резкий скачок уровня глюкозы. Этот скачок приводит сразу к нескольким неприятным последствиям:

• Поднимается уровень гормона голода грелина. Он вырабатывается после того, как уровень сахара снова падает. Из-за этого человек постоянно хочет есть, не чувствует насыщения и потребляет больше калорий, чем нужно.

• Запускается процесс гликации – когда сахар вступает в реакцию с коллагеном, из-за чего его волокна теряют упругость и проще разрушаются. В свою очередь, коллагена становится меньше. А чем его меньше в организме - тем быстрее появляются морщины.

• Могут появиться различные хронические заболевания. В том числе болезни сердца и диабет.