Рассекречено имя нового бойфренда Ольги Бузовой – он несвободен

Полтора года назад случилось то, чего никто не ожидал — звезда объявила, что теперь ее сердце снова свободно. А ведь у них с Давидом начиналось все так красиво: познакомились на съемках ее клипа, моментальная искра, страсть, затем через три месяца Дава сделал предложение, и влюбленные даже поженились (неофициально) на Мальдивах, пишет Woman.

Правда, буквально через пару недель после этого «молодожены» поссорились. Сразу же после расставания Бузова обвинила Манукяна в неверности и рукоприкладстве. Сам артист все отрицал.

Восстанавливалась поющая ведущая после этого разрыва довольно долго. Однако, по ее словам, отчаиваться и мечтать о крепкой семье не перестала.

Во все времена вокруг Ольги вились толпы поклонников — и знаменитых ухажеров было не меньше. Но ни с одним из них блондинку, как выяснялось через время, ничего не связывало. Теперь все изменилось — рядом со звездой появился мужчина с серьезным настроем. Только и тут оказалось не все так просто…

StarHit сообщает, что в последнее время Бузову часто видят в компании 34-летнего банкира Ивана Семенова. В последнее время миллионер активно ухаживает за своим объектом воздыхания: шикарные букеты цветов, дорогие подарки, сюрпризы и украшения.

Не так давно Бузову вновь заметили в компании ухажера. Звезда пришла на семейный праздник Ивана Семенова — день рождения его родного брата. Бузова сама выложила к себе в блог видео с вечеринки, где официанты несут ей бутылки с дорогим шампанским, она танцует под свои же треки, а рядом сидит миллионер и покуривает кальян.