В понедельник, 22 августа, в социальных сетях появилась информация о том, что новая пешеходная дорожка в Ласнамяэ подверглась актам вандализма, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Новую пешеходную дорожку в Ласнамяэ осквернили военными символами. Старейшина района: надо идти стирать!
А именно – на новом дорожном покрытии в столичном районе Ласнамяэ была выведена буква Z, ставшая символом войны, и государственный флаг Украины. Что из этого было нарисовано раньше – остается неясным, да здесь это и не важно, поскольку управа Ласнамяэ признала, что другого выхода, кроме как срочно стереть изображения, не было.
Старейшина района Юлианна Юрченко добавила, что такого рода вандализм и незаконное граффити случались и раньше, но в прошлом повреждался скорее городской инвентарь, например, скамейки или стены зданий.
«Собственник обязан удалить граффити с частной собственности. Городская управа устранит загрязнение с территорий, находящихся под его опекой, при помощи своих партнеров по уборке и облагораживанию района», – пояснила она. Так как в данном случае это дорога государственного значения, администрация района проинформировала Транспортный департамент.
Буквы Z в изобилии можно было увидеть в городском пространстве в начале года. Например, в марте в Твиттере появилась информация о том, что по улицам Таллинна проезжал серый легковой автомобиль Opel с буквой Z на заднем стекле.
Начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер сообщила тогда Elu24, что поведение, провоцирующее других людей в общественном месте, ни в коем случае не является разумным и его следует пресекать. Полицейские поговорили с владельцем автомобиля, и он согласился снять наклейку.
Однако в начале апреля на разметке старой трассы для спортивного ориентирования Пирита были нацарапаны буквы Z. Тогда районная администрация урегулировала ситуацию всего за час. А именно – городской чиновник опрыскал белой аэрозольной краской с десяток изрисованных деревьев.