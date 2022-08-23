ФОТО ⟩ Новую пешеходную дорожку в Ласнамяэ осквернили военными символами. Старейшина района: надо идти стирать!

А именно – на новом дорожном покрытии в столичном районе Ласнамяэ была выведена буква Z, ставшая символом войны, и государственный флаг Украины. Что из этого было нарисовано раньше – остается неясным, да здесь это и не важно, поскольку управа Ласнамяэ признала, что другого выхода, кроме как срочно стереть изображения, не было.

Старейшина района Юлианна Юрченко добавила, что такого рода вандализм и незаконное граффити случались и раньше, но в прошлом повреждался скорее городской инвентарь, например, скамейки или стены зданий.

«Собственник обязан удалить граффити с частной собственности. Городская управа устранит загрязнение с территорий, находящихся под его опекой, при помощи своих партнеров по уборке и облагораживанию района», – пояснила она. Так как в данном случае это дорога государственного значения, администрация района проинформировала Транспортный департамент.

Буквы Z в изобилии можно было увидеть в городском пространстве в начале года. Например, в марте в Твиттере появилась информация о том, что по улицам Таллинна проезжал серый легковой автомобиль Opel с буквой Z на заднем стекле.

Начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер сообщила тогда Elu24, что поведение, провоцирующее других людей в общественном месте, ни в коем случае не является разумным и его следует пресекать. Полицейские поговорили с владельцем автомобиля, и он согласился снять наклейку.