Жителей Валга беспокоят кучи мусора возле детского сада в центре города. «Это новый уровень загрязнения», – грустно говорит Анастасия. Волостной старейшина говорит, что нельзя бросать мусор в этом месте, потому что там есть только контейнер для упаковки. Муниципалитет рассматривает возможность установки камер, пишет Elu24.
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Жительница Валга возмущена: мешки с мусором уже валяются в центре города возле детского сада
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Жительница Валга возмущена: мешки с мусором уже валяются в центре города возле детского сада
Анастасия, жительница Валга, выражает свое недовольство в Facebook по поводу куч мусора, валяющихся в центре города. «Я не знаю, что творится у людей в головах, но это уже новый уровень загрязнения. Если время от времени мы слышим о вывозимом в лес мусоре, то сегодня такая картина в центре города Валга возле детского сада», – пишет она. Анастасия считает, что камеры нужно ставить в центре города, чтобы уменьшить количество мусора.