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ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ В Таллинне прошло травести-шоу необычного формата

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Константин Седнев Анналийза Кёсс Крислин Метсанурм
В Таллинне прошло травести-шоу необычного формата
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21.08.2022, Tallinn. Drag Queenide Nordika ja Vilita üritus Odeoni baaris.
21.08.2022, Tallinn. Drag Queenide Nordika ja Vilita üritus Odeoni baaris. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

21 августа в баре-ресторане «Одеон» прошел бранч в стиле «дрэг-квин» – новый формат мероприятия, активно набирающий популярность в последнее время. На сцене выступили самые яркие эстонские королевы травести – Нордика и Вилита.

«Мы предлагаем жителям Эстонии нечто свежее и сильно отличающееся от обычных развлечений. Мы рады, что наши представления интересны местным жителям и что перед сценой всегда собирается большая аудитория – молодые и пожилые, мужчины и женщины. Наши выступления всегда полны блеска, хореографии, захватывающих костюмов и яркого макияжа», – говорит Вилита.

«Первый дрэг-бранч состоялся прошлым летом в Sveta baar, а сейчас мы впервые проводим его в ресторане. В этот раз мы также попробуем новый для себя формат – обязательно исполним классические номера под фонограмму, а также предложим зрителям веселые игры и конкурсы», – добавила Нордика перед началом мероприятия.

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