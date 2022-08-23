ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ В Таллинне прошло травести-шоу необычного формата

«Мы предлагаем жителям Эстонии нечто свежее и сильно отличающееся от обычных развлечений. Мы рады, что наши представления интересны местным жителям и что перед сценой всегда собирается большая аудитория – молодые и пожилые, мужчины и женщины. Наши выступления всегда полны блеска, хореографии, захватывающих костюмов и яркого макияжа», – говорит Вилита.

«Первый дрэг-бранч состоялся прошлым летом в Sveta baar, а сейчас мы впервые проводим его в ресторане. В этот раз мы также попробуем новый для себя формат – обязательно исполним классические номера под фонограмму, а также предложим зрителям веселые игры и конкурсы», – добавила Нордика перед началом мероприятия.