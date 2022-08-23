21 августа в баре-ресторане «Одеон» прошел бранч в стиле «дрэг-квин» – новый формат мероприятия, активно набирающий популярность в последнее время. На сцене выступили самые яркие эстонские королевы травести – Нордика и Вилита.
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ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ В Таллинне прошло травести-шоу необычного формата
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В Таллинне прошло травести-шоу необычного формата
«Мы предлагаем жителям Эстонии нечто свежее и сильно отличающееся от обычных развлечений. Мы рады, что наши представления интересны местным жителям и что перед сценой всегда собирается большая аудитория – молодые и пожилые, мужчины и женщины. Наши выступления всегда полны блеска, хореографии, захватывающих костюмов и яркого макияжа», – говорит Вилита.