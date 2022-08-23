Месяц неприятностей: трем знакам Зодиака в сентябре не избежать трудностей

Близнецы

Представителей воздушного знака начало осени закружит в водовороте перемен. Однако не все они будут радовать. Неприятности могут коснуться профессиональной сферы. Может сорваться масштабный проект или проявить себя ошибка, которая будет дорогого стоит. Не исключено и увольнение, которое повлечет за собой финансовые трудности. Чтобы минимизировать риск неприятностей будьте внимательны при оформлении документов и не носите с собой большие суммы денег.

Стрелец

Стрельцам первый месяц осени подкинет парочку серьезных испытаний. На пути к достижению желаемого могут возникнуть препятствия, возможно, придется изменить или отступить от своих планов. Обстановка в коллективе будет напряженной, старайтесь сохранять спокойствие и держитесь подальше от интриг и сплетен. В конце месяца будьте особо осторожными на дорогах, повышается риск травматизма.

Рыбы