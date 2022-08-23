Фото ⟩ Лайма Вайкуле появилась в Риге с очень короткой стрижкой и игнорирует вопросы о раке

По слухам из-за плохого самочувствия к 68-летней Лайме Вайкуле в Ригу приехала российская примадонна Алла Пугачева, чтобы поддержать в трудную минуту.

Накануне Вайкуле приехала на спектакль Кирилла Серебренникова, где собрались многие российские знаменитости, в числе которых писатель Михаил Зыгарь, Алла Пугачева и другие. Внимание было приковано и к Вайкуле, которая не надела парик, а пришла с прической «ежик». Лучезарная артистка прошла по улице от машины, а затем скрылась в фойе театра. С журналистами она не стала общаться, для фотографов не позировала. Гости мероприятия отметили новую ультракороткую прическу Вайкуле, и то, что певица прибавила в весе.

Фото: Кадр из видео Раисы Смирновой/TVNet

Отметим, что ранее исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли» выходила на сцену в парике. Затем она публиковала кадр, в котором на ее голове платок, а сверху надета шляпа с широкими полями. Но в таком стриженом образе ее давно никто не видел, написал StarHit.