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Фото ⟩ Лайма Вайкуле появилась в Риге с очень короткой стрижкой и игнорирует вопросы о раке

Limon.ee
Лайма Вайкуле появилась в Риге с очень короткой стрижкой и игнорирует вопросы о раке
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Jurmala, 19.07.2019, Rahvusvaheline popmuusika festival „Laima Rendezvous Jūrmala" 2019 2. päev Festival Laima Rendezvous Jurmala 2019 at Dzintari Concert Hall second day. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
Jurmala, 19.07.2019, Rahvusvaheline popmuusika festival „Laima Rendezvous Jūrmala" 2019 2. päev Festival Laima Rendezvous Jurmala 2019 at Dzintari Concert Hall second day. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp Фото: Konstantin Sednev

На днях Лайма Вайкуле посетила вместе с Аллой Пугачевой премьеру фильма Серебренникова «Жена Чайковского» в Риге. Этим летом про Лайму Вайкуле не написал только ленивый, дело в том, что у балтийской поп-дивы подозревают рецидив рака.

По слухам из-за плохого самочувствия к 68-летней Лайме Вайкуле в Ригу приехала российская примадонна Алла Пугачева, чтобы поддержать в трудную минуту.

Накануне Вайкуле приехала на спектакль Кирилла Серебренникова, где собрались многие российские знаменитости, в числе которых писатель Михаил Зыгарь, Алла Пугачева и другие. Внимание было приковано и к Вайкуле, которая не надела парик, а пришла с прической «ежик». Лучезарная артистка прошла по улице от машины, а затем скрылась в фойе театра. С журналистами она не стала общаться, для фотографов не позировала. Гости мероприятия отметили новую ультракороткую прическу Вайкуле, и то, что певица прибавила в весе.

Фото: Кадр из видео Раисы Смирновой/TVNet

Отметим, что ранее исполнительница хита «Я вышла на Пикадилли» выходила на сцену в парике. Затем она публиковала кадр, в котором на ее голове платок, а сверху надета шляпа с широкими полями. Но в таком стриженом образе ее давно никто не видел, написал StarHit.

Связано ли эта прическа с тем, что латвийская звезда все-таки прошла курс химиотерапии, из-за которого нередко выпадают волосы? В Сети спорят на эту тему. Возможно, Вайкуле просто решила сделать более стильную и молодежную прическу.

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