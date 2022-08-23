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ФОТО ⟩ Новая должность – новый имидж! Танель Кийк решился на стрижку

Limon.ee
Новая должность – новый имидж! Танель Кийк решился на стрижку
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Танель Кийк
Танель Кийк Фото: Jaan Vanaaseme

На прошлой неделе появилась информация, что бывший министр здоровья и труда Танель Кийк приступит к работе на посту вице-мэра Таллинна. На этой неделе Кийк удивил всех, срезав свои привычные кудряшки.

Еще в субботу на приеме у президента по случаю 31-летия восстановления независимости Эстонии в розарии Кадриоргского дворца, Кийк появился с привычной шевелюрой.

Танель Кийк на президентском приеме. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
Танель Кийк на президентском приеме. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp Фото: Konstantin Sednev

А вот в понедельник Кийк на встрече, где нынешний министр Пеэп Петерсон выражал бывшему министру благодарность за проделанную работу, Кийк пришел без привычных кудрей. Кажется, что так он выглядит намного серьезнее. Возможно, именно так политик готовится к новой должности, а вместе с ней и к новому укладу жизни. Не зря психологи утверждают: хочешь привлечь в жизнь перемены – начни со стрижки.

Танель Кийк с новой стрижкой. Foto: Kermo Benrot, Postimees
Танель Кийк с новой стрижкой. Foto: Kermo Benrot, Postimees Фото: Kermo Benrot

Предположительно, Танель Кийк приступит к работе вице-мэра Таллинна в конце августа или начале сентября, но точное время зависит от рабочего графика мэра и горсобрания.

Пеэп Петерсон и Танель Кийк. Foto: Kermo Benrot, Postimees
Пеэп Петерсон и Танель Кийк. Foto: Kermo Benrot, Postimees Фото: Kermo Benrot
Танель Кийк на встрече с Пеэпом Петерсоном . Foto: Kermo Benrot, Postimees
Танель Кийк на встрече с Пеэпом Петерсоном . Foto: Kermo Benrot, Postimees Фото: Kermo Benrot
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