На прошлой неделе появилась информация, что бывший министр здоровья и труда Танель Кийк приступит к работе на посту вице-мэра Таллинна. На этой неделе Кийк удивил всех, срезав свои привычные кудряшки.
ФОТО ⟩ Новая должность – новый имидж! Танель Кийк решился на стрижку
Новая должность – новый имидж! Танель Кийк решился на стрижку
Еще в субботу на приеме у президента по случаю 31-летия восстановления независимости Эстонии в розарии Кадриоргского дворца, Кийк появился с привычной шевелюрой.
А вот в понедельник Кийк на встрече, где нынешний министр Пеэп Петерсон выражал бывшему министру благодарность за проделанную работу, Кийк пришел без привычных кудрей. Кажется, что так он выглядит намного серьезнее. Возможно, именно так политик готовится к новой должности, а вместе с ней и к новому укладу жизни. Не зря психологи утверждают: хочешь привлечь в жизнь перемены – начни со стрижки.
Предположительно, Танель Кийк приступит к работе вице-мэра Таллинна в конце августа или начале сентября, но точное время зависит от рабочего графика мэра и горсобрания.
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