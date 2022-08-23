ФОТО ⟩ Новая должность – новый имидж! Танель Кийк решился на стрижку

А вот в понедельник Кийк на встрече, где нынешний министр Пеэп Петерсон выражал бывшему министру благодарность за проделанную работу, Кийк пришел без привычных кудрей. Кажется, что так он выглядит намного серьезнее. Возможно, именно так политик готовится к новой должности, а вместе с ней и к новому укладу жизни. Не зря психологи утверждают: хочешь привлечь в жизнь перемены – начни со стрижки.