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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Внаглую средь бела дня: в Ласнамяэ угнали машину прямо из-под камер видеонаблюдения

Limon.ee
Внаглую средь бела дня: в Ласнамяэ угнали машину прямо из-под камер видеонаблюдения
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Подозреваемый автомобиль на месте преступления.
Подозреваемый автомобиль на месте преступления. Фото: Ez-дуны

В популярной группе Facebook «EZ-дуны» администратор сообщества опубликовал пост об угнанной с улицы Яана Коорта машины. Если вы увидите нижепредставленный автомобиль, просьба сразу обратиться в полицию.

«Сегодня утром по адресу улица Яана Коорта, 4 был угнан автомобиль BMW с номером 560 ATG! Заявление в полицию подано!

Смело, внаглую, на веревке, под камерами видеонаблюдения. За пару дней до угона пытались открыть дверь механическим путем. Личинка замка свернута. Затем было разбило заднее боковое стекло, также обыскали салон. Стекло поставлено было, а теперь угон».

Приехали на красном Nissan Primera, с черным капотом и крышей... очень приметная машина. На видео видно, что номерной знак исправлен маркером – мы видим 068 ASO, однако, и если пробить номера по базе Транспортного департамента, то по описанию подходит номер – 056 ASO.

Подозреваемая в угоне машина.
Подозреваемая в угоне машина. Фото: maanteeamet
Информация о подозреваемом автомобиле.
Информация о подозреваемом автомобиле. Фото: Transpordiamet.

Если кто-то увидит угнанный автомобиль, или разноцветный Nissan – пишите в EZ-дуны, а еще лучше – звоните в полицию.

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