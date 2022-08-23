Женщина указала интим-услуги в своем профиле в LinkedIn. Что произошло дальше?

Если бы я сказала, что у меня 20 миллионов подписчиков в Instagram, люди бы очень гордились мной. Но если я скажу, что вхожу в пять процентов лучших на крупнейшей в мире платформе для контента для взрослых, на меня посмотрят с насмешкой, а ведь в этой сфере используются те же тактика и креативность».

После того, как объявление было размещено на LinkedIn, люди даже пытались взломать профили Ариэль в социальных сетях и банковские счета. В то время как одни оказывали ей поддержку, хвалили и подбадривали, многие выражали ненависть, осуждали и ставили под сомнение ее моральные принципы.

«С ней все в порядке?», «Она сошла с ума!», «Что с ней не так?» - это лишь некоторые комментарии. «Это опасная игра», – указал один пользователь. В свою очередь другой написал: «Ты получаешь деньги, но стоит ли оно того - смотришь в зеркало и плачешь в душе, когда все еще чувствуешь себя нереализованной, пытаясь заполнить пустоту?».

Ариэль пояснила, что она публично раскрыла свою профессию, чтобы чувствовать себя более комфортно в отношении собственной личности и рода занятий. Женщина вспоминает, что в СМИ было опубликовано около 75 статей, в которых неверно интерпретировалась ее история, а также без разрешения использовались фотографии ее, членов семьи и друзей из их профилей в Facebook.

Женщина хочет продолжать публичный разговор о декриминализации и нормализации интим-услуг для обеспечения безопасности поставщиков услуг по всему миру.

«Мы должны видеть в секс-работниках людей, а не объекты, метафоры и стереотипы, у которых нет свободы выбора», – говорит она.

«Моя цель была здесь [LinkedIn] объединить все грани моей личности. Я беру на себя ответственность за выбор, который я делаю, решения, которые делают меня той, кто я есть, и делают мою работу такой, какая она есть», – пишет Эгози.