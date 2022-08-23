Женщина указала интим-услуги в своем профиле в LinkedIn. Что произошло дальше?

31-летняя гражданка США Ариэль Эгози вызвала бурную реакцию общественности своим объявлением в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. В своем CV она написала, что занимается оказанием сексуальных услуг, рассказывает Vice.
В сентябре 2020 года, когда мир поразила пандемия Covid-19, Ариэль потеряла всех своих клиентов на работе – в креативном агентстве. Именно в этот момент она решила начать работать в сфере сексуальных услуг, пишет RUS TVNET.
13 июля женщина написала в своем профиле в LinkedIn, что занимается оказанием интим-услуг. У Ариэль более 11 500 подписчиков в LinkedIn. В своем посте женщина заявила, что «требует очень высокую зарплату» и «без проблем принимает отказы от тех, кто не может заплатить», потому что ей «нечего доказывать».
Это объявление вызвало бурную реакцию общественности, а профили Ариэль в социальных сетях и электронная почта были завалены комментариями, письмами и приглашениями подписаться на профили других людей. Цифровые СМИ также обратили внимание на женщину.
«Я была уверена, что это [объявление] привлечет больше внимания, чем большинство других моих постов в LinkedIn, потому что оно немного противоречиво», – говорит 31-летняя женщина.
Она продолжила: «Я думала, что получу около семи комментариев. Но меня сделали чуть ли не лицом движения, которое я даже никогда не думала начинать».
Оказание секс-услуг для Ариэль – это также способ залечить сексуальную травму и взять на себя ответственность за свое тело и карьеру. Хотя Ариэль и признает, что иногда на работе возникают проблемы с безопасностью, это одно из немногих мест, где она нашла себя.
Эгози говорит: «Проституция – самая древняя профессия в истории. Если мы говорим о LinkedIn как о профессиональной платформе, то интим-услуги занимают в ней существенное место. Секс-работник может помочь вам понять свои границы, установить договорные отношения, помочь вам оценить себя на работе, провести самооценку и внести ясность в общение.
Если бы я сказала, что у меня 20 миллионов подписчиков в Instagram, люди бы очень гордились мной. Но если я скажу, что вхожу в пять процентов лучших на крупнейшей в мире платформе для контента для взрослых, на меня посмотрят с насмешкой, а ведь в этой сфере используются те же тактика и креативность».
После того, как объявление было размещено на LinkedIn, люди даже пытались взломать профили Ариэль в социальных сетях и банковские счета. В то время как одни оказывали ей поддержку, хвалили и подбадривали, многие выражали ненависть, осуждали и ставили под сомнение ее моральные принципы.
«С ней все в порядке?», «Она сошла с ума!», «Что с ней не так?» - это лишь некоторые комментарии. «Это опасная игра», – указал один пользователь. В свою очередь другой написал: «Ты получаешь деньги, но стоит ли оно того - смотришь в зеркало и плачешь в душе, когда все еще чувствуешь себя нереализованной, пытаясь заполнить пустоту?».
Ариэль пояснила, что она публично раскрыла свою профессию, чтобы чувствовать себя более комфортно в отношении собственной личности и рода занятий. Женщина вспоминает, что в СМИ было опубликовано около 75 статей, в которых неверно интерпретировалась ее история, а также без разрешения использовались фотографии ее, членов семьи и друзей из их профилей в Facebook.
Женщина хочет продолжать публичный разговор о декриминализации и нормализации интим-услуг для обеспечения безопасности поставщиков услуг по всему миру.
«Мы должны видеть в секс-работниках людей, а не объекты, метафоры и стереотипы, у которых нет свободы выбора», – говорит она.
«Моя цель была здесь [LinkedIn] объединить все грани моей личности. Я беру на себя ответственность за выбор, который я делаю, решения, которые делают меня той, кто я есть, и делают мою работу такой, какая она есть», – пишет Эгози.
«Я делала это не для того, чтобы вдохновить других. Я делала это не ради радикализма. Я не хотела расстраивать людей. Я делала это для себя», – говорит женщина.