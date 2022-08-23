ФОТО И ВИДЕО ⟩ В груду пепла за полчаса: из-за пожара семья из Рапламаа лишилась всего имущества

15 августа в 19:05 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Аэспа (волость Кохила, Рапламаа) горит дом, из которого успели выбежать люди. Когда пожарные прибыли на место происшествия, здание горело открытым пламенем, но они не могли сразу приступить к интенсивному тушению, так как электричество в доме не отключилось.

После отключения электричества немедленно начались пожарные работы, огонь был локализован в 19:41, после чего спасатели искали пожарные гидранты и занимались вторичным тушением. Окончательно пожар был ликвидирован к 21:24. В результате пожара люди не пострадали, но двухэтажное здание было полностью уничтожено.

Спасательные работы проводили профессиональные спасатели из Кейла и Кохила и добровольцы-спасатели из Саку и Тыдва. В 23:30 спасатели из Кохила и Саку отправились в здание для проведения послеэвакуационных работ.

Сгоревший дом. Фото: Merilyn Närep

«К счастью, все выжили, но дом полностью разрушен, – пишет дочь хозяев в социальных сетях. – На дом, к сожалению, не было страховки. Отец сам строил дом, в течение 30 лет – а полностью сгорел он всего за 30 минут. Там было всё».

В настоящее время семья не может сказать, что именно могло стать причиной пожара. «Моя бабушка заметила, что угол дома внезапно загорелся, попыталась потушить его водой, но огонь слишком быстро распространился по всей стене, и в течение получаса дом сгорел», – пишет она.