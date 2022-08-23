«Бабушка заметила, что угол дома вдруг начал гореть, попыталась потушить его водой, но огонь слишком быстро распространился по всей стене и в течение получаса дом сгорел», – пишет дочь хозяев дома. «Сначала раздалось два громких хлопки, а затем затрещал огонь», – рассказала Elu24 местная жительница.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В груду пепла за полчаса: из-за пожара семья из Рапламаа лишилась всего имущества
15 августа в 19:05 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Аэспа (волость Кохила, Рапламаа) горит дом, из которого успели выбежать люди. Когда пожарные прибыли на место происшествия, здание горело открытым пламенем, но они не могли сразу приступить к интенсивному тушению, так как электричество в доме не отключилось.
После отключения электричества немедленно начались пожарные работы, огонь был локализован в 19:41, после чего спасатели искали пожарные гидранты и занимались вторичным тушением. Окончательно пожар был ликвидирован к 21:24. В результате пожара люди не пострадали, но двухэтажное здание было полностью уничтожено.
Спасательные работы проводили профессиональные спасатели из Кейла и Кохила и добровольцы-спасатели из Саку и Тыдва. В 23:30 спасатели из Кохила и Саку отправились в здание для проведения послеэвакуационных работ.
«К счастью, все выжили, но дом полностью разрушен, – пишет дочь хозяев в социальных сетях. – На дом, к сожалению, не было страховки. Отец сам строил дом, в течение 30 лет – а полностью сгорел он всего за 30 минут. Там было всё».
В настоящее время семья не может сказать, что именно могло стать причиной пожара. «Моя бабушка заметила, что угол дома внезапно загорелся, попыталась потушить его водой, но огонь слишком быстро распространился по всей стене, и в течение получаса дом сгорел», – пишет она.
«Раздались два громких хлопка, затем мы услышали треск пламени»
Местные жители Аэспа до сих пор находятся в шоке от случившегося. «Это случилось так близко... Трудно представить, как это, когда твой дом горит у тебя на глазах. Я соболезную этой семье», – сказала Elu24 женщина, которая живет неподалеку от сгоревшего дома.
По ее словам, всё случилось так быстро, что она не успела понять, что происходит. «Вдруг мимо проехало несколько пожарных машин, но к тому времени большая часть дома уже сгорела. Это заняло не более получаса».
Владелец соседнего дома был свидетелем пожара: «Я видел сильное пламя, но я не знаю, отчего начался пожар. Я увидел только, что горит электрический кабель, полыхает весь дом. К счастью, пожарные приехали быстро, они молодцы», – говорит соседка.
«Но он горел сильно... Дом был утеплен пенопластом, и все это быстро загорелось. К счастью, ветра не было... Если бы был ветер, то соседние дома тоже могли бы пострадать», – говорит сосед. Он также пытался прийти на помощь, но это было уже бесполезно: «Была возможность использовать воду только из колодца, но электричества не было, поэтому насос не работал».
Человек по имени Каспар написал в группе Facebook «Жители Аэспа», что это был красивый белый дом, который хозяин ремонтировал в течение многих лет. «Он сгорел за полчаса.... Пламя до небес, треск электричества. В соседних домах все еще ощущается жар».
Поскольку дом не был застрахован, дочка хозяев обратилась в Facebook с призывом ко всем, кто хотел бы оказать семье финансовую поддержку.