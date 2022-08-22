УМЕСТНО ИЛИ НЕТ? ⟩ «Русский военный корабль, иди на х*й!»: надпись на футболке президента Эстонии рассорила пользователей Сети

«Я внес свою лепту и вместе с сотрудниками канцелярии сплел маскировочные сетки для украинских военных. С помощью группы AITAN KAITSTA в соцсетях с марта было изготовлено более 9 000 квадратных метров маскировочных сеток», – написал президент Алар Карис на своей странице в Facebook 18 августа.

В сообщении глава ЭР отмечает, что во время плетения на нем была рубашка, которую он получил в подарок от президента Владимира Зеленского во время его визита в Украину. В заключение Карис призывает продолжать оказывать поддержку Украине.

На следующий день, 19 августа, экономический эксперт Пеэтер Коппель разместил ту же фотографию на своей странице в Facebook с подписью: «Мне нравится наш президент!» Однако на фотографии он выделяет эмблему на рубашке главы республики, на которой по-русски написано «Русский военный корабль, иди на х*й!» Эти легендарные слова разлетелись по всему миру и ознаменовали вторжение России в Украину 24 февраля этого года.

Под обоими постами есть комментарии прямо противоположные комментарии. Одни считают, что президенту неуместно носить футболку с такой эмблемой, другие убеждены, что лидер нашего государства может быть примером для подражания.

Уместно или нет?