На прошлой неделе президент Алар Карис вместе с сотрудниками канцелярии ходил плести маскировочные сетки для нужд украинских солдат. Однако наблюдательные граждане не преминули заметить эмблему на рубашке главы государства, которая разделила народ на два лагеря, пишет Elu24.
УМЕСТНО ИЛИ НЕТ? ⟩ «Русский военный корабль, иди на х*й!»: надпись на футболке президента Эстонии рассорила пользователей Сети
«Я внес свою лепту и вместе с сотрудниками канцелярии сплел маскировочные сетки для украинских военных. С помощью группы AITAN KAITSTA в соцсетях с марта было изготовлено более 9 000 квадратных метров маскировочных сеток», – написал президент Алар Карис на своей странице в Facebook 18 августа.
В сообщении глава ЭР отмечает, что во время плетения на нем была рубашка, которую он получил в подарок от президента Владимира Зеленского во время его визита в Украину. В заключение Карис призывает продолжать оказывать поддержку Украине.
На следующий день, 19 августа, экономический эксперт Пеэтер Коппель разместил ту же фотографию на своей странице в Facebook с подписью: «Мне нравится наш президент!» Однако на фотографии он выделяет эмблему на рубашке главы республики, на которой по-русски написано «Русский военный корабль, иди на х*й!» Эти легендарные слова разлетелись по всему миру и ознаменовали вторжение России в Украину 24 февраля этого года.
Под обоими постами есть комментарии прямо противоположные комментарии. Одни считают, что президенту неуместно носить футболку с такой эмблемой, другие убеждены, что лидер нашего государства может быть примером для подражания.
Уместно или нет?
«Последнее слово должно быть со звездочкой. Необходимо понимать, что президент Эстонской Республики работает в госучреждении и обязан соблюдать этикет. На этой фотографии нет повода для того, чтобы быть в костюме, но этикет не позволяет сквернословить на публике», – утверждает один из них. Другой добавляет, что ему неловко видеть президента Эстонии в футболке с нецензурной бранью.
Оппонент, однако, спрашивает, почему это не подходит. «Итак, что вы должны сказать агрессору? Президент должен подавать пример, и именно это он и делает», –говорит один из них. «Это цитата с определенным контекстом, и вы, вероятно, даже в курсе этого. Эта цитата символизирует храбрость украинских солдат до последней капли крови. Пошлость и злословие - это распространение кремлевских тезисов», –добавляет другой.
Послание в поддержку защитников Украины
Пресс-секретарь канцелярии президента Эпп-Маре Кукемельк рассказала Elu24, что рубашка была подарена главе Эстонии президентом Украины в Киеве в апреле, когда президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши находились с совместным визитом в Украине. «Футболка несет послание поддержки защитников Украины, и, надев ее, глава государства выразил свою поддержку Украине», – сказала Кукемельк, отметив, что этот жест был символическим.