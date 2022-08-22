Два фильма эстонского производства одновременно лидируют по числу просмотров в кинотеатрах

Примечательно, что фильм, занявший на выходных по просмотрам первую позицию, в десять раз опережает картину, показавшую второй результат. Это четко свидетельствует о том, что люди с нетерпением ждали второй части трилогии «Аптекарь Мельхиор. Призрак» – на прошедших выходных это был единственный фильм в прокате, на который люди активно шли в кино, несмотря на 30-градусную жару. Если честно, не помню, чтобы в такую жару какой-то фильм привлекал столько зрителей.