Впервые в истории эстонского кино в десятку самых популярных фильмов одновременно вошли две части одной киносаги. Вышедший на экраны в апреле «Аптекарь Мельхиор» уже 19-ю неделю остается в хит-параде по просмотрам в кино, а на прошлых выходных к нему присоединилась вторая часть трилогии – вышедший в прокат 19 августа фильм «Аптекарь Мельхиор. Призрак».
Два фильма эстонского производства одновременно лидируют по числу просмотров в кинотеатрах
Фильм «Аптекарь Мельхиор. Призрак» на премьерном уик-энде привлек в кино 20 181 человек и стал самым популярным фильмом выходных.
Вышедшую 15 апреля первую часть кинотрилогии «Аптекарь Мельхиор» в общей сложности уже посмотрели в кино 125 557 раз, что является одним из лучших результатов в истории эстонского кинематографа.
Продюсер Танель Таттер сказал, что команда пошла на амбициозный и рискованный шаг, в течение одного календарного года решив выпустить в широкий прокат все части трилогии:
Составляя планы, мы не могли прогнозировать, что из-за высокого интереса со стороны зрителей первый фильм задержится в прокате до выхода второй части и что два фильма могут одновременно лидировать по числу просмотров. Несмотря на жаркую погоду и мероприятия в честь Дня восстановления независимости на прошедших выходных обе идущие в кино части «Аптекаря Мельхиора» не могли пожаловаться на нехватку зрителей.
Кинодистрибьютор Тимо Диенер добавил, что погода оказывает на посещаемость кино существенное влияние:
Примечательно, что фильм, занявший на выходных по просмотрам первую позицию, в десять раз опережает картину, показавшую второй результат. Это четко свидетельствует о том, что люди с нетерпением ждали второй части трилогии «Аптекарь Мельхиор. Призрак» – на прошедших выходных это был единственный фильм в прокате, на который люди активно шли в кино, несмотря на 30-градусную жару. Если честно, не помню, чтобы в такую жару какой-то фильм привлекал столько зрителей.
Топ-10 эстонского кинопроката в период 19–21.08.2022:
1. «Аптекарь Мельхиор. Призрак» – 20 181 просмотров
2. «Быстрее пули» – 2072 просмотра
3. «Суперпитомцы» – 1748 просмотров
4. «Миньоны: Грювитация» – 1543 просмотра
5. «Вышка» – 990 просмотров
6. «Нет» – 845 просмотров
7. «Элвис» – 611 просмотров
8. «Аптекарь Мельхиор» – 482 просмотра
9. «Топ Ган: Мэверик» – 418 просмотров
10. «Тор: Любовь и гром» – 411 просмотров
Третья часть трилогии выйдет на экраны в октябре.