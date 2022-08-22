Один точный симптом укажет, что вы заболели новым видом коронавируса

Врачи спешат предупредить всех, кто уже давно выкинул все медицинские маски и забыл, что значит обливаться антисептиками с головы до ног: стремительно надвигается очередная (уже шестая) волна коронавируса, и к ней стоит подготовиться. Изначально ученые сообщали, что всплеск заболеваемости придется на конец осени, но сейчас исследования говорят уже об обратном — к максимальным показателям по уровню заражений мы можем прийти уже через несколько недель.

Паниковать не стоит — лучше еще раз внимательно изучить все способы защиты от COVID-19. Важно не забывать про средства индивидуальной защиты, социальную дистанцию, а также вакцинацию. Ученые настаивают: если вы давно думаете сделать повторную прививку и имеете к этому показания — тянуть не стоит. А вот тем, кто еще не болел и не вакцинироваться во время всплеска заболеваемости делать этого не надо. Лучше немного подождать.

Грипп: повышенная температура, слабость, сухой кашель, боли в суставах, мигрень. ОРВИ: чихание, боль в суставах, насморк, боль в горле. Штамм «ниндзя»: слабость, боль в горле, сухой (иногда влажный) кашель, потливость, повышенная температура, мигрень, отсутствие вкусов и запахов Штамм «кентавр»: слабость, повышенная температура, чихание, насморк, боль в горле, сухой кашель. Штамм «дельтакрон»: слабость, повышенная температура, боль в горле, мигрень, чихание, насморк.