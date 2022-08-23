Гороскоп на 23 августа 2022: Ракам – враги, Весам – деньги, Рыбам – обман

Лев

Благоприятный день для поездок. Отправляйтесь в небольшое путешествие или навестите родственников, которые живут в другом городе. Побалуйте себя покупками, даже крупные приобретения будут удачными. В отношениях с родственниками царит взаимопонимания, вы легко находите компромисс даже в самых острых вопросах. Появится возможность решить давнюю семейную проблему.

Дева

В этот день Девам придется разбираться с проблемами профессионального характера. Обстановка в коллективе взрывоопасная, повышается вероятность конфликтов и разногласий. Отложите важные переговоры и встречи на другой день. Будьте осторожны с деньгами, избегайте импульсивных покупок. Вторую половину дня проведите с близкими людьми, им нужно ваше внимание.

Весы

Этот день благоприятный для новых начинаний. Весы смогут заняться интересным делом по душе, которое к тому же и позволит укрепить финансовое положение. Не исключены выгодные предложения о сотрудничестве или денежные поступления. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть важную роль в вашей жизни.

Скорпион

Ваш нестандартный подход к решению проблем не всегда понятен окружающим, однако сегодня вы не склонны прислушиваться к мнению других и придерживаетесь собственной линии. Вашей уверенности в собственных силах можно позавидовать. Такой подход помогает добиваться успеха. В личной жизни намечаются приятные перемены. Проявив инициативу, вы сможете добиться желаемого.

Стрелец