Гороскоп на 23 августа 2022 расскажет, кому из знаков не стоит разжигать вулкан ревности, кому можно отправляться за покупками, а кого ждут судьбоносные встречи, пишет «Главред»
Гороскоп на 23 августа 2022: Ракам – враги, Весам – деньги, Рыбам – обман
Овен
В этот день Овнам придется сконцентрироваться на решении семейных проблем. Отношения со старшими родственниками могут быть натянутыми, их критика и неодобрение могут выбить вас из колеи. Появится шанс заняться интересным делом и проявить свои сильные профессиональные качества. Увлечения в этот день не перерастут в серьезные отношения.
Телец
Во вторник Тельцам нужно довести до конца начатые дела, незавершенные проекты могут тормозить ваше продвижение вперед. Решительность и настойчивость становятся вашими ключами к успеху. Не отлынивайте от рутинной и скучной работы, и не откладывайте ее в долгий ящик, такое промедление может дорого обойтись. В личной жизни вы можете совершить поступки, о которых придется пожалеть. Не стоит спешить с решениями.
Близнецы
Во вторник эмоциональный фон Близнецов не радует стабильностью. Ваши непредсказуемые поступки могут обидеть родных и близких людей и спровоцировать разногласия в коллективе. В отношениях со своей второй половинкой старайтесь не давать поводом для ревности. Даже невинный флирт может спровоцировать серьезный скандал.
Рак
Сегодня Раки настолько увлеченно отстаивают свою точку зрения, что могут не заметить, как перешли дозволенные грани. Войдя в раж, вы склонны к неосмотрительным заявлениям и критике. Рискуете нажить врагов и серьезные неприятности, если не сможете вовремя остановиться и взять эмоции под контроль. В личной жизни вы можете рассчитывать на поддержку любимых людей.
Лев
Благоприятный день для поездок. Отправляйтесь в небольшое путешествие или навестите родственников, которые живут в другом городе. Побалуйте себя покупками, даже крупные приобретения будут удачными. В отношениях с родственниками царит взаимопонимания, вы легко находите компромисс даже в самых острых вопросах. Появится возможность решить давнюю семейную проблему.
Дева
В этот день Девам придется разбираться с проблемами профессионального характера. Обстановка в коллективе взрывоопасная, повышается вероятность конфликтов и разногласий. Отложите важные переговоры и встречи на другой день. Будьте осторожны с деньгами, избегайте импульсивных покупок. Вторую половину дня проведите с близкими людьми, им нужно ваше внимание.
Весы
Этот день благоприятный для новых начинаний. Весы смогут заняться интересным делом по душе, которое к тому же и позволит укрепить финансовое положение. Не исключены выгодные предложения о сотрудничестве или денежные поступления. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть важную роль в вашей жизни.
Скорпион
Ваш нестандартный подход к решению проблем не всегда понятен окружающим, однако сегодня вы не склонны прислушиваться к мнению других и придерживаетесь собственной линии. Вашей уверенности в собственных силах можно позавидовать. Такой подход помогает добиваться успеха. В личной жизни намечаются приятные перемены. Проявив инициативу, вы сможете добиться желаемого.
Стрелец
В этот день Стрельцов порадует значительный прогресс в деле, в которое вы вкладывали много сил и времени. Правильно расставив приоритеты, вы сможете сосредоточить внимание на важных вещах и увеличить свою продуктивность. Благоприятный день для расширения сферы деятельности или смены работы. В личной жизни стоит довериться подсказкам интуиции.
Козерог
Козерогам во вторник следует быть особо внимательными и осторожными. Соблазны и провокации могут подстерегать вас и в профессиональной и в личной жизни. Пойти на поводу у своих желаний и эмоций будет легче, чем исправлять последствия необдуманных поступков. Не рассчитывайте на то, что вы сможете удержать в секрете важную информацию, все тайное становится явным.
Водолей
В это день Водолеям стоит сбавить обороты и больше времени проводить в общении с родными и близкими людьми. Встречи со старыми знакомыми поднимут настроение и принесут новые идеи. А еще лучше выбраться на природу, активный отдых пойдет на пользу вашему здоровью.
Рыбы
В этот день Рыбам стоит правильно оценить свои силы и возможности и не взваливать на свои плечи непосильные задачи. Отношения с окружающими складываются напряженные, вам стоит свести любые контакты к минимуму, чтобы избежать ссор и непонимания. Оформления сделок и работу с документацией перенесите на другой день и ничего не подписывайте, увеличивается вероятность обмана и мошенничества. Во второй половине дня не исключены недомогание и упадок сил.