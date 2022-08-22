На берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ состоятся бесплатные кинопоказы под открытым небом

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова после долгого перерыва в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ вновь состоятся кинопоказы под открытым небом и, по традиции, на киносеансах под открытым небом показываем только хорошие эстонские фильмы. «По разным причинам, это и ограничения прошлых лет в связи с коронавирусом, также из-за масштабных работ по реконструкции пруда, были вынуждены сделать длинную паузу в кинопоказах под открытым небом. Теперь мы вновь организуем кинопоказы под открытым небом, и все желающие могут два вечера подряд наслаждаться хорошими фильмами», - сказал старейшина и добавил что киносеансы под открытым небом для всех желающих бесплатные.

«Рекомендуем взять с собой на сеанс плед и подушку для сиденья, а также выбрать одежду по погоде. При желании можно взять с собой напитки и лёгкие закуски. Для удобства также можно взять с собой раскладной стул», - сказал Сильянов и пригласил всех любителей кино в амфитеатр.