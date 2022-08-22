24 и 25 августа в районе Хааберсти в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ можно будет насладиться бесплатными кинопоказами. В первый вечер состоится показ приключенческого фильма «Башня наоборот» и во второй показ первого фильм трилогии под названием «Аптекарь Мельхиор».
На берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ состоятся бесплатные кинопоказы под открытым небом
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова после долгого перерыва в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ вновь состоятся кинопоказы под открытым небом и, по традиции, на киносеансах под открытым небом показываем только хорошие эстонские фильмы. «По разным причинам, это и ограничения прошлых лет в связи с коронавирусом, также из-за масштабных работ по реконструкции пруда, были вынуждены сделать длинную паузу в кинопоказах под открытым небом. Теперь мы вновь организуем кинопоказы под открытым небом, и все желающие могут два вечера подряд наслаждаться хорошими фильмами», - сказал старейшина и добавил что киносеансы под открытым небом для всех желающих бесплатные.
«Рекомендуем взять с собой на сеанс плед и подушку для сиденья, а также выбрать одежду по погоде. При желании можно взять с собой напитки и лёгкие закуски. Для удобства также можно взять с собой раскладной стул», - сказал Сильянов и пригласил всех любителей кино в амфитеатр.
В среду, 24 августа в 20.00 в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ состоится показ триллера «Башня-Наоборот». Фильм рассказывает о летних каникулах детской компании в сонном селении, где единственное развлечение – просто тусоваться и вертеться на заброшенном заводе. Однако вскоре им запрещается там играть. Лидер компании Кристьян и его друзья Ариэль, Лооре, Мия-Маргот и Сийм решают нарушить запрет. Это решение изменит их жизнь и поставит друзей в жестокое противостояние. Останется лишь ответить на вопрос – что такое хорошо, а что такое плохо?
В четверг, 25 августа в 20.00 в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ состоится показ эстонского приключенческого фильма "Аптекарь Мельхиор".
Художественный фильм „Аптекарь Мельхиор" основан на романе «Аптекарь Мельхиор», известном бестселлере. Сценаристы Индрек Харгла, Эльмо Нюганен и Олле Мирме переплели линии персонажей и события, известные из книги "Аптекарь Мельхиор и тайна Олевисте", с совершенно новыми и захватывающими поворотами, созданными для фильма.
В средневековом Таллинне убит знаменитый рыцарь, который освободил от пиратов Балтийскоe морe. Голова героя отрублена, а рот набит монетами. Золотая цепочка, которую он купил в тот же день, пропала. Судебный пристав поручает аптекарю Мельхиору, умеющему разговаривать с мёртвыми, расследовать преступление. Умный юноша обнаруживает, что убитый искал таинственного „Таллиннского заключённого“ и следы ведут в Доминиканский монастырь. Развязывается чудовищная череда кровопролитий — любому, кто соприкоснётся с этой тайной, грозит смерть. В то же время аптекарь сомневается в своем ученике, который, кажется, что-то скрывает...
Фильмы на эстонском языке с русскими субтитрами. Регистрация не нужна. Основная часть амфитеатра вмещает 800 посетителей, в крыльях амфитеатра поместятся еще 250 человек.
Кинопоказы организует управа района Хааберсти. Киносеансы для всех бесплатные. Приглашаем всех любителей кино приятно провести летние вечера. В случае дождя управа предложит всем желающим дождевики.