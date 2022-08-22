Остро, ярко и злободневно: сбежавший из Москвы комик Александр Долгополов даст концерт в Таллинне

Александр Долгополов — российский стендап комик в бегах, который открыто высказывается против войны. Известен по своим выступлениям в Stand-Up Club #1 и популярном YouTube шоу «Порараз Бирацца».

Его сольные концерты набирают миллионы просмотров на YouTube, а в конце 2019 он стал главным героем интервью у Дудя. Сейчас Саша ведет собственное еженедельное YouTube шоу «А что случилось?».

Долгополов уже выступал в Таллинне 26 июня, но билеты быстро закончились, и было принято решение запустить в продажу еще 2 концерта 28 августа.

Первый концерт начинается в 18:00, и на него билеты тоже были раскуплены. Остались последние билеты на второй дополнительный концерт, который состоится 28 августа в 21:00 в Von Krahl.