ЗАБАВНОЕ ВИДЕО ⟩ Герли Падар делится советами для танцевального шоу: кто не занимается дома в темноте, не станет чемпионом в свете софитов

«Пример для Юри Ратаса, как подготовиться к популярному шоу «Танцы со звездами», – пишет Герли Падар, певица, участвовавшая в первом сезоне шоу, в ролике, размещенном на ее странице в Instagram.

Падар добавляет, что танцевальное шоу уже не за горами и имя первого участника уже известно. «Юри Ратас, я дам тебе несколько советов по подготовке к популярному шоу, потому что тот, кто не тренируется в темноте дома, не станет чемпионом в свете софитов!» – пишет Падар.

На прошлой неделе стало известно, что председатель Рийгикогу Юри Ратас примет участие в шоу «Танцы со звездами», которое является благотворительным. Политик признался Elu24, что участие в шоу, безусловно, для него большой вызов.

Герли Падар и учитель танцев Мартин Пармас участвовали в благотворительном телешоу «Танцы со звездами» в 2006 году и заняли второе место.