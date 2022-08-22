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ТАК ДЕЛАЕШЬ И ТЫ! ⟩ Горькие ошибки хозяюшек при приготовлении картофельного пюре

Limon.ee
Горькие ошибки хозяюшек при приготовлении картофельного пюре
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Картофельное пюре. Иллюстративное фото
Картофельное пюре. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Казалось бы, что сложного в готовке картофельного пюре? Однако когда пробуешь его в ресторане, то понимаешь, что твой домашний рецепт — не предел кулинарного искусства. Да и дома не всегда оно получается таким нежным и аппетитным, как хотелось бы. В статье vazhnoznat.com рассказывают, как приготовить вкусное пюре. Эти трюки используют во время готовки искусные повара.

Как приготовить вкусное пюре

Во-первых, перед началом готовки пюре нужно выбрать правильный сорт картофеля. На рынке и в супермаркетах есть множество его разных видов. Однако если использовать картофель с низким содержанием крахмала, пюре получится с неприятными твердыми комочками. Для приготовления пюре нужно выбирать картофель с не менее 13 % содержанием крахмала. Во время варки он быстро разварится, и ты сможешь легко его потолочь.

Во-вторых, часто хозяйки кладут картофель в кастрюлю с холодной водой. Ждут закипания, а после снижают огонь и начинают варку. В таком случае весь крахмал, который содержится в картофеле, полностью разваривается в кипятке. Поэтому очищенный и нарезанный картофель отправляй вариться только после того, как вода в кастрюле закипит. Иначе рискуешь получить готовое блюдо со слабым и приглушенным вкусом.

Третья ошибка — солить картошку в самом начале готовки. Кто-то всыпает соль в кастрюлю раньше, чем перекладывает в нее картофель. Другие солят сразу после закипания воды. Однако единственный правильный вариант — солить картошку за несколько минут до конца варки. Это влияет на текстуру готового блюда. Если ты посолишь правильно, пюре получится более мягким и вкусным.

Четвертую ошибку допускают, когда вовремя не сливают воду из вареного картофеля. Выключают газ и то ли забывают ее слить, то ли просто по незнанию не спешат это делать. За это время картофель впитывает жидкость, и такое пюре получится на вкус пресным и водянистым. Поэтому сразу, как только картошка сварится, воду нужно сливать.

Также многие, готовя картофельное пюре, сначала кладут в кастрюлю молоко и масло, а только после этого начинают толочь. Вследствие пюре получается неоднородным и кое-где попадаются комочки. Так что сначала нужно потолочь картофель, пока он не успел остыть, а только после этого добавлять молочные продукты.

Еще некоторые хозяйки почему-то вливают в кастрюлю с пюре холодное молоко. Из-за этого пюре становится бледно-синего цвета с серыми оттенками. Поэтому заранее выставь молоко из холодильника. Лучше всего вообще перед началом подготовки картофеля к варке.

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