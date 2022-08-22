В начале 2022 года актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонс впервые стали родителями: в одном из американских госпиталей появилась на свет их дочь, которую родила суррогатная мать. Выносить ребенка сама Приянка не могла, поэтому вместе с мужем обратилась за услугами в соответствующее агентство, пишет Сплетник.
Приянка Чопра показала свою дочь, которую родила суррогатная мать
Приянка Чопра показала свою дочь, которую родила суррогатная мать
Девочку назвали Мальти. Более трех месяцев она лежала в отделении интенсивной терапии и только спустя 100 дней уехала домой с родителями.
Сейчас с малышкой все хорошо, а счастливая мама редко, но все-таки публикует фотографии с дочерью. Правда, все время разворачивает ее спиной к камере или заклеивает лицо смайликом. Ох уж эта суеверность!
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