Приянка Чопра показала свою дочь, которую родила суррогатная мать

Девочку назвали Мальти. Более трех месяцев она лежала в отделении интенсивной терапии и только спустя 100 дней уехала домой с родителями.

Сейчас с малышкой все хорошо, а счастливая мама редко, но все-таки публикует фотографии с дочерью. Правда, все время разворачивает ее спиной к камере или заклеивает лицо смайликом. Ох уж эта суеверность!