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Приянка Чопра показала свою дочь, которую родила суррогатная мать

Limon.ee
Приянка Чопра показала свою дочь, которую родила суррогатная мать
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Приянка Чопра
Приянка Чопра Фото: Noah Berger

В начале 2022 года актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонс впервые стали родителями: в одном из американских госпиталей появилась на свет их дочь, которую родила суррогатная мать. Выносить ребенка сама Приянка не могла, поэтому вместе с мужем обратилась за услугами в соответствующее агентство, пишет Сплетник.

Девочку назвали Мальти. Более трех месяцев она лежала в отделении интенсивной терапии и только спустя 100 дней уехала домой с родителями.

Сейчас с малышкой все хорошо, а счастливая мама редко, но все-таки публикует фотографии с дочерью. Правда, все время разворачивает ее спиной к камере или заклеивает лицо смайликом. Ох уж эта суеверность!

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