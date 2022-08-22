Советы от стилиста Рогова: десять лайфхаков для идеального стиля – попробуйте их срочно

Разбор гардероба

Чтобы начать жизнь с чистого листа, надо провести ревизию гардероба. Сделать это можно в три этапа.

Выделите предметы, которые являются базовыми лично для вас. Это те вещи, которые вам идут, которые вы чувствуете и с удовольствием носите.

Разберите залежи одежды. Вероятно, будут найдены забытые вещи, которым можно подобрать пару или довести до ума.

Выбросите ненужные вещи. Это одежда, которая вышла из моды, плюс то, что вам безнадежно мало или велико и одежда, которая вышла из строя.

Уместность

Если мы хотим быть интегрированы в общество, нужно с ним считаться. Когда вы куда-то идете, следует подумать, чего от вас ждут, и выбрать одежду в соответствии с ситуацией. Уместность никогда не будет лишней, она позволит вам произвести правильное впечатление при приеме на работу, очаровать родителей вашего молодого человека и не ударить в грязь лицом на званом вечере.

Соразмерность

Правило соразмерности заключается в том, что аксессуары и декор на одежде влияют на визуальное восприятие фигуры, поэтому они не должны выбиваться из пропорций вашего тела. Если вы девушка хрупкая, не стоит выбирать слишком объемную повседневную сумку, потому что в тонких руках она будет смотреться как сумка для спортзала или для поездок. То же самое касается ремней, принтов, ширины полосок на тельняшке.

Небрежность