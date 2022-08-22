Советы от стилиста Рогова: десять лайфхаков для идеального стиля – попробуйте их срочно
Разбор гардероба
Чтобы начать жизнь с чистого листа, надо провести ревизию гардероба. Сделать это можно в три этапа.
Выделите предметы, которые являются базовыми лично для вас. Это те вещи, которые вам идут, которые вы чувствуете и с удовольствием носите.
Разберите залежи одежды. Вероятно, будут найдены забытые вещи, которым можно подобрать пару или довести до ума.
Выбросите ненужные вещи. Это одежда, которая вышла из моды, плюс то, что вам безнадежно мало или велико и одежда, которая вышла из строя.
Уместность
Если мы хотим быть интегрированы в общество, нужно с ним считаться. Когда вы куда-то идете, следует подумать, чего от вас ждут, и выбрать одежду в соответствии с ситуацией. Уместность никогда не будет лишней, она позволит вам произвести правильное впечатление при приеме на работу, очаровать родителей вашего молодого человека и не ударить в грязь лицом на званом вечере.
Соразмерность
Правило соразмерности заключается в том, что аксессуары и декор на одежде влияют на визуальное восприятие фигуры, поэтому они не должны выбиваться из пропорций вашего тела. Если вы девушка хрупкая, не стоит выбирать слишком объемную повседневную сумку, потому что в тонких руках она будет смотреться как сумка для спортзала или для поездок. То же самое касается ремней, принтов, ширины полосок на тельняшке.
Небрежность
Небрежность — уже давно не просто острый тренд, это путь, по которому движется современная мода. Внешний вид ни в коем случае не должен говорить о том, что вы очень старательно наряжались и как следует продумали каждую деталь: сумочка в тон туфлям, прическа — волосок к волоску. У модной особы любой образ выглядит так, будто она натянула первое, что попалось под руку, и выпорхнула на улицу.
Нейтрализация
Правило нейтрализации помогает добиться искомой небрежности. Секрет прост: любая базовая вещь, будь то джинсовая рубашка, белая футболка или простой серый свитер с круглым горлом, способна нейтрализовать нарядную.
Спорт-шик
Суть этого приема — в сочетании вещей спортивного толка с противоположными по характеру — легкими, девичьими или отчасти классическими. Спорт-шик дает возможность девушке чувствовать себя комфортно, при этом оставаясь девушкой, и добавляет иронии образу.
Color-блокинг
Color-блокинг — еще один любимый стилистами прием, в названии которого скрыта его формула. Это сочетание вещей ярких, так называемых блочных цветов — например, ярко-желтый, синий, красный. Начинающим пользователям лучше взять вещи трех контрастных цветов. Главное — помнить: для создания color-блокинга используются вещи с минимумом деталей и декора, максимально простые.
Как выглядеть дорого
Чтобы выглядеть дорого, не обязательно быть подругой олигарха. Надо следить за тем, чтобы вещи были в идеальном состоянии — без зацепок, пятен, отглаженные. Обращайте внимание на фурнитуру — хорошие пуговицы придают одежде дорогой, статусный вид. И еще одно важное правило — вещи должны идеально на вас сидеть!
Отношение к трендам
Анализируйте тренды с холодной головой, мысленно примеряя их на себя, вписывая их в тот гардероб, который у вас уже есть, и ставя галочки. Какая-то остроактуальная вещь может стать классным приобретением на много сезонов, а какая-то — просто поводом порадоваться за дизайнеров и их буйную фантазию.
Возраст
Многие считают, что мода — для молодых. Это в корне неверное убеждение. Все правила, все базовые вещи — абсолютно вневозрастные. Сколько бы вам ни было лет, важно оценить свои физические параметры и действовать, исходя из этого. Хотите оставаться молодой в душе? Следите за модой! Мода — это не только развлечение, это возможность держать руку на пульсе и чувствовать, что происходит в мире.