Собчак раскрыла политическую причину ухода Нагиева из «Голоса»

На днях руководство Первого канала заявило о том, что в шоу «Голос 60+» в числе наставников появятся певцы Александр Малинин и Игорь Корнелюк. При этом программу покинет бессменный ведущий Дмитрий Нагиев, пишет TopNews.

На Первом сообщили, что смена ведущего вызвана творческой паузой, которую он решил взять. Сроки, на которые ушел Нагиев, при этом не сообщаются.

Телеведущая Ксения Собчак предполагает, что как и Иван Ургант, Нагиев мог бы попасть под западные санкции, и отпуск стал единственным способом этого избежать.По словам Собчак, которая прокомментировала уход звезды с шоу, «Нагиев оказался умным парнем».

Она подчеркнула, что с момента начала войны в Украине Нагиев ни разу не произнес ни слова, понимая, что таким образом может избежать реального риска санкций на въезд и закрытие счетов на Западе.

«Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем», – считает Собчак.