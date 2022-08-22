Алек Болдуин признался, что потерял уже пять контрактов из-за инцидента на съемках фильма «Ржавчина»

Буквально вчера меня уволили еще с одной работы. Все уже было готово, я должен был начать сниматься, осталось только сесть в самолет. Несколько месяцев я общался с этими ребятами, и вот вчера они говорят, что не хотят видеть меня в своем фильме из-за того, что случилось,

– рассказал Болуин.

Алек признался, что он уже ушел бы из киноиндустрии, если бы не его жена Хилария, которая очень его поддерживает и в настоящий момент ждет от него седьмого ребенка.

Актер добавил, что хотел бы закончить работу над фильмом «Ржавчина», посвятив его Галине Хатчинс, и перечислить вырученные средства ее сыну.

Также в интервью Болдуин заявил, что боится за свою жизнь после того, как бывший президент США Дональд Трамп публично заявил, что, по его мнению, актер застрелил Хатчинс намеренно. Болдуин полагает, что «безумные» последователи Трампа могут представлять для него опасность.