Угроза или провокация? Перед посольством Эстонии в Москве появился странный плакат

Плакат не похож на рекламный. Оформлен он в цветах георгиевской ленты. На нем написано: «Убрали Т-34? Мы заменим его на более современную модель». Повесили его рядом с консульским отделом посольства Эстонии в Москве, расположенного по адресу: Калашный переулок, 8. Прохожие не обращают внимания на вывеску. Как и фотография, видео снято в пасмурный день. В другое время суток и с другой погодой данной фотографии в интернете не обнаружено.