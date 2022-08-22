В День восстановления независимости Эстонии, 20 августа, в соцсетях появилась фотография странного плаката с нарвским танком Т-34 в Москве, скорее всего вырезанная из видео в Youtube. На сегодняшний день снимок наделал много шума в интернете.
Угроза или провокация? Перед посольством Эстонии в Москве появился странный плакат
Плакат не похож на рекламный. Оформлен он в цветах георгиевской ленты. На нем написано: «Убрали Т-34? Мы заменим его на более современную модель». Повесили его рядом с консульским отделом посольства Эстонии в Москве, расположенного по адресу: Калашный переулок, 8. Прохожие не обращают внимания на вывеску. Как и фотография, видео снято в пасмурный день. В другое время суток и с другой погодой данной фотографии в интернете не обнаружено.
Портал Limon.ee обратился к пресс-атташе посольства Эстонии в Москве Кирсти Вильямаа за комментарием о том, висит ли еще данный плакат рядом со зданием.
«Несомненно, эта фотография – провокация. В настоящее время возле посольства Эстонии в Москве такого плаката нет, и сотрудники посольства не заметили его и в прошлые выходные, поэтому можно предположить, что он был там только в момент съемки», – говорит Кирсти Вильямаа.