Из-за странного поведения шоумена поползли слухи, что он болен. Малахов на пересуды не реагировал, но чах на глазах, многие обратили внимание, что телеведущий резко похудел. После этого появилось предположение, что у телеведущего рак, пишет eg.ru.
ВОТ ЭТО ДА! ⟩ От шевелюры нет и следа: как выглядит Малахов без парика
От шевелюры нет и следа: как выглядит Малахов без парика
Когда у Андрея прямо спросили, что происходит, он предпочел отшутиться. Поклонников шоумена это не успокоило. Ведущий «Прямого эфира» мог бы внести ясность в ситуацию, чтобы разом покончить со сплетнями и пересудами, но почему-то предпочел интриговать.
20 августа Малахова пригласили в качестве ведущего в Обнинск на фестиваль здоровья. Шоумен бодро поднялся на сцену и несколько часов развлекал публику. Один из присутствующих записал видео с Малаховым и разместил его в соцсети. «Андрюшенька сегодня у нас в Обнинске, свеж и прекрасен! Без парика», — подписал кадры житель Калужской области.
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