ВОТ ЭТО ДА! ⟩ От шевелюры нет и следа: как выглядит Малахов без парика

Когда у Андрея прямо спросили, что происходит, он предпочел отшутиться. Поклонников шоумена это не успокоило. Ведущий «Прямого эфира» мог бы внести ясность в ситуацию, чтобы разом покончить со сплетнями и пересудами, но почему-то предпочел интриговать.

20 августа Малахова пригласили в качестве ведущего в Обнинск на фестиваль здоровья. Шоумен бодро поднялся на сцену и несколько часов развлекал публику. Один из присутствующих записал видео с Малаховым и разместил его в соцсети. «Андрюшенька сегодня у нас в Обнинске, свеж и прекрасен! Без парика», — подписал кадры житель Калужской области.