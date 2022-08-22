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ВОТ ЭТО ДА! ⟩ От шевелюры нет и следа: как выглядит Малахов без парика

Limon.ee
От шевелюры нет и следа: как выглядит Малахов без парика
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MOSCOW, RUSSIA  AUGUST 4, 2021: TV presenter Andrei Malakhov attends a funeral service for the late Lomonosov Moscow State University journalism faculty president Yasen Zasursky at the Chapel of the Holy Martyr Tatiana in the old building of the Moscow State University. Georgy Nikanorov/MSU Press Office/TASS
MOSCOW, RUSSIA  AUGUST 4, 2021: TV presenter Andrei Malakhov attends a funeral service for the late Lomonosov Moscow State University journalism faculty president Yasen Zasursky at the Chapel of the Holy Martyr Tatiana in the old building of the Moscow State University. Georgy Nikanorov/MSU Press Office/TASS Фото: Georgy Nikanorov

Из-за странного поведения шоумена поползли слухи, что он болен. Малахов на пересуды не реагировал, но чах на глазах, многие обратили внимание, что телеведущий резко похудел. После этого появилось предположение, что у телеведущего рак, пишет eg.ru.

Когда у Андрея прямо спросили, что происходит, он предпочел отшутиться. Поклонников шоумена это не успокоило. Ведущий «Прямого эфира» мог бы внести ясность в ситуацию, чтобы разом покончить со сплетнями и пересудами, но почему-то предпочел интриговать.

20 августа Малахова пригласили в качестве ведущего в Обнинск на фестиваль здоровья. Шоумен бодро поднялся на сцену и несколько часов развлекал публику. Один из присутствующих записал видео с Малаховым и разместил его в соцсети. «Андрюшенька сегодня у нас в Обнинске, свеж и прекрасен! Без парика», — подписал кадры житель Калужской области.

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