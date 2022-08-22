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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Торжественное открытие Viimsi Artium собрало самых известных деятелей культуры Эстонии

Limon.ee
Торжественное открытие Viimsi Artium собрало самых известных деятелей культуры Эстонии
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Фото: Aron Urb / Arno Mikkor

19 августа состоялось официальное открытие нового культурно-образовательного центра Viimsi Artium. Долгожданные залы с ультрасовременной акустикой смогут предложить самые качественные музыкальные и театральные впечатления, пишет Elu24.

«Пришло время внести свой вклад в культуру и открыть новый культурно-образовательный центр, который, с одной стороны, связан с мировой культурой, а с другой – представляет эстонскую культуру», – сказала Кристийна Рейдолв, руководитель Viimsi Artium.

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