19 августа состоялось официальное открытие нового культурно-образовательного центра Viimsi Artium. Долгожданные залы с ультрасовременной акустикой смогут предложить самые качественные музыкальные и театральные впечатления, пишет Elu24.
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Торжественное открытие Viimsi Artium собрало самых известных деятелей культуры Эстонии
Торжественное открытие Viimsi Artium собрало самых известных деятелей культуры Эстонии
«Пришло время внести свой вклад в культуру и открыть новый культурно-образовательный центр, который, с одной стороны, связан с мировой культурой, а с другой – представляет эстонскую культуру», – сказала Кристийна Рейдолв, руководитель Viimsi Artium.
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