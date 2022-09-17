«Я вообще ничего не знала про Эстонию: ни где она находится, ни какого она размера, ни что из себя представляет в целом», – рассказала, уехавшая из Москвы Анастасия, которая за год выучила эстонский язык с нуля, а сейчас, уже почти два года активно ведет блог, посвященный эстонскому языку и успешно преподает до уровня B2.
«Я вообще ничего не знала про Эстонию: ни где она находится, ни какого она размера»: как москвичка за полтора года выучила эстонский и теперь успешно преподает язык
Анастасия по первому образованию музыкант, направление – духовые, играет на гобое. В Москве училась у очень амбициозного педагога, который всегда хотел уехать в Европу. В 2016 году на последнем курсе колледжа Анастасия, ничего не зная об Эстонии, по наставлению педагога, подала документы в Эстонскую академию музыки и театра.
– Насколько сложно было поступить?
– Я подала документы и меня сразу взяли, практически без каких-либо экзаменов: сдала только специальность, потому что в Эстонии на тот момент не было гобоистов. Собеседование проходило на смеси английского и русского, все были максимально любезны: тогда еще отношение к приезжим русским было терпимое, даже хорошее. Педагоги говорили, что здорово, что к ним едут музыканты из Москвы, так как российское образование, по крайней мере музыкальное, ценилось. Меня взяли на английское отделение. Стоимость обучения составляла 5 500 евро в год.
– Как близкие отнеслись к твоему решению уехать в другую сторону?
– Со скепсисом и легкой настороженностью. Родители сказали, что оплатят только первый год обучения, а дальше надо будет крутиться самой.
– Был ли страх перед неизвестностью, чужим, незнакомым языком?
– Конечно, но еще когда только зарождалась мысль о переезде, я понимала, что надо будет учить эстонский язык, начала искать ресурсы, чтобы познакомиться с языком самостоятельно, но безрезультатно – удачных вариантов не было. Когда я переехала, мне повезло: меня в общежитии поселили с девочкой-эстонкой, да и везде окружали эстонцы, и это очень помогало в быстром освоении языка.
Я все время старалась общаться – выучу новую фразу, узнаю два новых слова и сразу пытаюсь применить на практике. Здорово то, что меня всегда поддерживали, постоянно гладили по головке за попытки сказать что-то на эстонском. Было очень приятно. Всё давалось играючи и весело – выучишь, скажешь, получишь похвалу. А я думала, что всё равно никогда не выучу язык хорошо, но хотя бы что-то я же должна понимать.
– Почему ты думала, что не выучишь эстонский?
– Поначалу это казалось нереальным, недостижимым. Я никогда не учила языки так основательно. Я изучала в школе английский, но на таком уровне, что вряд ли сдала бы какой-то экзамен. Никогда я не говорила свободно на каком-либо иностранном языке. Я не ходила ни на курсы, ни к учителям. У меня просто не было денег. Я взяла несколько уроков у прекрасного репетитора, она мне объяснила азы грамматики, рассказала об окончаниях, а дальше я продолжила изучать сама. Меня затянуло. Я постоянно пыталась говорить, чаще даже не понимала, правильно я говорю – не правильно... Меня это, конечно, смущало, ведь говорила я без грамматики, как чувствовала.
– Что послужило языковым толчком?
– В конце первого года обучения в институте я понимала, что надо как-то менять ситуацию: денег катастрофически не хватало, родительская дотация подходила к концу, нужна какая-то работа. Я устроилась в отель официанткой, в коллективе были как русские, так и эстонцы, я просила ставить себя в одну смену с эстонцами, чтобы было больше языковой практики. Там я очень быстро натаскалась на повседневные фразы: дай тарелку, принеси это, подай то... Стала привыкать к языку, начало приходить понимание разговорной речи.
– Как ты оказалась на эстонском отделении?
– Мне необходимо было учиться бесплатно. Я прямо попросила ректора, так и сказала – хочу перевестись на эстонское отделение. В институте не было такой практики, чтобы люди переводились с английского языка обучения на эстонский. Это нонсенс. Ты либо иностранец и учишься на английском, либо эстонец и учишься на эстонском, поэтому никаких экзаменов для перевода с англоязычного отделения на эстоноязычное не было. Ректор сказал, что сам готов меня выслушать.
«Экзамен» прошел интересно, ректор просто ходил по кабинету и что-то упорно мне рассказывал, а я делала крайне умный вид и постоянно кивала, хотя почти ничего не понимала. В итоге, в какой-то момент он ко мне повернулся, и спрашивает: «Kas sa saad aru?». Я с максимальной уверенностью в голосе заявляю: «Jah, jah». Это была единственная фраза, которую я точно поняла, и единственное, что я сказала на эстонском. Как итог, меня перевели на эстонский язык обучения.
Весь второй курс я просидела со словарями. В моей жизни появился эстонский 24/7.
Примерно через полгода обучения ко мне пришло осознание: вау, я понимаю!
– Сложно ли было влиться в коллектив и учиться на эстонском языке?
– Я приняла это как данность, прежде всего это было мое желание и было нужно мне. Да, я боялась говорить, боялась сделать ошибку, отвечала односложно, был страх того, что засмеют, хотя надо мной никто никогда не смеялся, а я очень старалась не подвести ректора и выполнить обещание, что выучу эстонский.
– Были ли моменты, когда было так сложно, что хотелось все бросить?
– Никогда, ни разу такого не было. У меня не было ощущения, что я борюсь с чем-то. Не было никого, кто бы меня заставлял или подгонял, напротив, мной восхищались и поддерживали. Для многих это был вау-эффект, что я решила учить эстонский. На каком бы уровне я ни говорила, для всех это всегда был хороший уровень.
На третьем курсе я уже чувствовала себя спокойно и уверенно.
– С чего началась твоя карьера в преподавании эстонского языка?
– В Таллинн приехали из Москвы знакомые моих знакомых и попросили с ними поработать, научить их детей эстонскому языку. Я на тот момент говорила, разобралась для себя в грамматике, но никогда не преподавала. Меня уговорили помочь и я начала преподавать в узком кругу знакомых с самого нуля.
Купила учебник, начала по этому учебнику с ними заниматься, попутно и сама училась преподавать и объяснять. После каждого урока я выходила максимально заряженной: я кого-то чему-то научила! Через полгода поняла, что мне это очень нравится, а вот музыкой и оркестром гореть перестала.
– Твой блог, посвященный эстонскому языку, пожалуй, самый крупный. Как родилась идея его создания?
– Примерно полтора года назад, после того, как я стала преподавать язык, я поняла, что он меня настолько заряжает, что мне хочется делиться своими находками. Мне нравится доходить до сути, препарировать язык, разбираться в деталях.
Просто создала блог и стала каждый день там вещать. На тот момент там и подписчиков особо не было, я делала это скорее для себя: найду интересное выражение – напишу о нем, разберу какое-нибудь окончание, сделаю тест на тему эстонского и Эстонии. В какой-то момент блог стали находить и пошел быстрый рост.
По сути, через блог я учила себя. Увижу интересную фразу, залезу в учебники, изучу её, поделюсь с подписчиками. Мне начали задавать вопросы, а я охотно на них отвечаю. Зачастую мне подписчики помогают посмотреть на проблемы шире, чем я сама бы взяла правило и осветила его. Очень много положительных отзывов получаю, постоянно благодарят за блог.
– Есть ли еще подобные блоги?
– Когда я начинала, ничего подобного не было. Были какие-то блоги, куда загружали картинку со словом и озвучивали с помощью гугл-переводчика, но ничего более-менее похожего на мой блог в нынешнем его состоянии не было.
Я познакомилась с учителями из Тарту – они за мной последили несколько месяцев и тоже сделали блог. Возможно это кажется, что вести блог легко, но на самом деле ты тратишь на это очень много времени. Выбрать материал, подобрать картинки, все смонтировать – у меня уходит минимум два часа, и надо понимать, что эти сториз сгорят через 24 часа, и скорее всего, после твоего творчества к тебе не придет миллион подписчиков и ты даже не почувствуешь никакого выхлопа.
В общем, эти ребята достаточно быстро сгорели, потому что если считать, что блог это работа, то она очень изнуряющая, а если ты получаешь удовольствие от того, что делаешь, это не доставит проблем.
Я не видела людей, так же с ума сходящих людей по эстонскому языку, как я, которые каждый божий день вели бы блог. У меня как будто блог на первом месте, а потом уже вокруг него всё обрастает
– Как произошла трансформация из блогера в преподавателя?
– Меня в блоге всегда хвалили, говорили, что я очень понятно объясняю грамматику.
С появлением блога стал идти непрекращающийся поток учеников. Люди стали обращаться ко мне, просили с ними лично позаниматься. Я решила, что почему бы и нет, брала какую-то символическую плату, около 5 евро. В какой-то период стало обращаться очень много людей, поэтому я решила немного поднять ставку, потому что писали, действительно, многие, при том, что я нигде не выставляла никаких объявлений. Я даже стала людей объединять в группы, чтобы было проще.
Сейчас у меня две группы, в каждой по шесть человек, и еще индивидуальных учеников пятеро.
– У тебя нет педагогического образования, не получаешь ли ты вопросы, на каких основаниях ты преподаешь?
– О, это мой любимый вопрос! Особенно люблю, когда учителя приходят ко мне в блог и начинаются комментарии, из серии: а вы неправильно преподаете, а это не так надо объяснять, а тут не то надо было делать.
Особенно рьяно меня критикуют за отсутствия бумажки, что я учитель эстонского языка, хотя я открыто об этом говорю.
Я наоборот считаю, что это моя фишка: я выучила эстонский так, что я могу и учителям эстонского рассказать о языке такое, о чем они не догадываются.
Я не считаю, что если у меня пока нет бумажки, то я хуже преподаю или хуже знаю язык. На тот уровень, на который преподаю я, моих знаний 100 процентов достаточно, тем более я закончила Академию, где училась на эстонском языке, и формально у меня С1. Недавно я специально пошла, и не готовясь, сдала экзамен на B2, мне было просто интересно. Результат – 89 баллов.
Иногда я хожу по разным преподавателям эстонского языка, смотрю на их стиль ведения урока, задаю вопросы, которые мне задавали. Бывает так, что они не понимают о чем идет речь: либо им такие вопросы вообще никогда не задавали, либо они не могут с ходу дать ответ.
Я поражаюсь, что люди, которые профессионально преподают язык и имеют «бумажку», могут не знать простых вещей, например, откуда появляется та или иная форма слова.
Я очень хочу поступить в университет на эстонскую филологию, но, к сожалению, в этом году я не могу этого сделать – паспортом не вышла.
Я очень хочу попасть к мастодонтам эстонского языка, получить информацию и знания, которых точно нет в интернете. Мне интересна этимология эстонского языка, мне нравится история языка, мне нравится всё, что связано с эстонским – вот такой я фанат, как бы странно это ни выглядело.
Правильнее мне бы было, думаю, идти на эстонский как иностранный. Я все время ищу, чтобы такое пройти, ищу разные курсы – я очень замотивирована и все ресурсы, которые сейчас есть и доступны, я по максимуму использую.
– Чем ты сейчас занимаешься?
– Сейчас я работаю в детском саду учителем эстонского языка, до этого я тоже работала в детском саду, но преподавала музыку. Я чувствую, что я могу очень многое сделать для детей. Считаю, что начинать надо с основ. Надо просто написать для детей классные программы, чтобы в школу малыши пошли уже подготовленные и переход на эстонский язык обучения для них не был стрессом.
Работая уже в третьем саду, я вижу одну и ту же проблему: русские дети не говорят по-эстонски.
Может, для кого-то это не проблема, но на самом деле, чем раньше дети начнут учить язык, тем легче им будет. Сейчас нет рабочих методик именно для русских детей, а они необходимы. Очень много учителей работают по устаревшим, неактуальным методикам. Существуют же отличные эстонские методички для эстонских деток, так вот необходимо создать материалы именно для русских детей.
Я сейчас занимаюсь написанием нескольких проектов, один уже почти готов, как раз касается методического пособия, а другой – креативный, хочу создать серию обучающих мультфильмов для детей. Пилотная серия уже отрисована, осталось найти фонды, спонсоров, которые могли бы поддержать меня.