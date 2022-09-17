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«Я вообще ничего не знала про Эстонию: ни где она находится, ни какого она размера»: как москвичка за полтора года выучила эстонский и теперь успешно преподает язык

Виктория Соломончук
, Журналист
«Я вообще ничего не знала про Эстонию: ни где она находится, ни какого она размера»: как москвичка за полтора года выучила эстонский и теперь успешно преподает язык
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Анастасия Полуботько, блогер и репетитор эстонского языка
Анастасия Полуботько, блогер и репетитор эстонского языка Фото: Saan_targaks

«Я вообще ничего не знала про Эстонию: ни где она находится, ни какого она размера, ни что из себя представляет в целом», – рассказала, уехавшая из Москвы Анастасия, которая за год выучила эстонский язык с нуля, а сейчас, уже почти два года активно ведет блог, посвященный эстонскому языку и успешно преподает до уровня B2.

Анастасия по первому образованию музыкант, направление – духовые, играет на гобое. В Москве училась у очень амбициозного педагога, который всегда хотел уехать в Европу. В 2016 году на последнем курсе колледжа Анастасия, ничего не зная об Эстонии, по наставлению педагога, подала документы в Эстонскую академию музыки и театра.

– Насколько сложно было поступить?

– Я подала документы и меня сразу взяли, практически без каких-либо экзаменов: сдала только специальность, потому что в Эстонии на тот момент не было гобоистов. Собеседование проходило на смеси английского и русского, все были максимально любезны: тогда еще отношение к приезжим русским было терпимое, даже хорошее. Педагоги говорили, что здорово, что к ним едут музыканты из Москвы, так как российское образование, по крайней мере музыкальное, ценилось. Меня взяли на английское отделение. Стоимость обучения составляла 5 500 евро в год.

– Как близкие отнеслись к твоему решению уехать в другую сторону?

– Со скепсисом и легкой настороженностью. Родители сказали, что оплатят только первый год обучения, а дальше надо будет крутиться самой. 

– Был ли страх перед неизвестностью, чужим, незнакомым языком? 

– Конечно, но еще когда только зарождалась мысль о переезде, я понимала, что надо будет учить эстонский язык, начала искать ресурсы, чтобы познакомиться с языком самостоятельно, но безрезультатно – удачных вариантов не было. Когда я переехала, мне повезло: меня в общежитии поселили с девочкой-эстонкой, да и везде окружали эстонцы, и это очень помогало в быстром освоении языка.

Я все время старалась общаться – выучу новую фразу, узнаю два новых слова и сразу пытаюсь применить на практике. Здорово то, что меня всегда поддерживали, постоянно гладили по головке за попытки сказать что-то на эстонском. Было очень приятно. Всё давалось играючи и весело – выучишь, скажешь, получишь похвалу. А я думала, что всё равно никогда не выучу язык хорошо, но хотя бы что-то я же должна понимать.

– Почему ты думала, что не выучишь эстонский?

– Поначалу это казалось нереальным, недостижимым. Я никогда не учила языки так основательно. Я изучала в школе английский, но на таком уровне, что вряд ли сдала бы какой-то экзамен. Никогда я не говорила свободно на каком-либо иностранном языке. Я не ходила ни на курсы, ни к учителям. У меня просто не было денег. Я взяла несколько уроков у прекрасного репетитора, она мне объяснила азы грамматики, рассказала об окончаниях, а дальше я продолжила изучать сама. Меня затянуло. Я постоянно пыталась говорить, чаще даже не понимала, правильно я говорю – не правильно... Меня это, конечно, смущало, ведь говорила я без грамматики, как чувствовала.

– Что послужило языковым толчком? 

– В конце первого года обучения в институте я понимала, что надо как-то менять ситуацию: денег катастрофически не хватало, родительская дотация подходила к концу, нужна какая-то работа. Я устроилась в отель официанткой, в коллективе были как русские, так и эстонцы, я просила ставить себя в одну смену с эстонцами, чтобы было больше языковой практики. Там я очень быстро натаскалась на повседневные фразы: дай тарелку, принеси это, подай то... Стала привыкать к языку, начало приходить понимание разговорной речи.

– Как ты оказалась на эстонском отделении? 

– Мне необходимо было учиться бесплатно. Я прямо попросила ректора, так и сказала – хочу перевестись на эстонское отделение. В институте не было такой практики, чтобы люди переводились с английского языка обучения на эстонский. Это нонсенс. Ты либо иностранец и учишься на английском, либо эстонец и учишься на эстонском, поэтому никаких экзаменов для перевода с англоязычного отделения на эстоноязычное не было. Ректор сказал, что сам готов меня выслушать. 

«Экзамен» прошел интересно, ректор просто ходил по кабинету и что-то упорно мне рассказывал, а я делала крайне умный вид и постоянно кивала, хотя почти ничего не понимала. В итоге, в какой-то момент он ко мне повернулся, и спрашивает: «Kas sa saad aru?». Я с максимальной уверенностью в голосе заявляю: «Jah, jah». Это была единственная фраза, которую я точно поняла, и единственное, что я сказала на эстонском. Как итог, меня перевели на эстонский язык обучения. 

Весь второй курс я просидела со словарями. В моей жизни появился эстонский 24/7.

Примерно через полгода обучения ко мне пришло осознание: вау, я понимаю!

– Сложно ли было влиться в коллектив и учиться на эстонском языке? 

– Я приняла это как данность, прежде всего это было мое желание и было нужно мне. Да, я боялась говорить, боялась сделать ошибку, отвечала односложно, был страх того, что засмеют, хотя надо мной никто никогда не смеялся, а я очень старалась не подвести ректора и выполнить обещание, что выучу эстонский.

– Были ли моменты, когда было так сложно, что хотелось все бросить?

– Никогда, ни разу такого не было. У меня не было ощущения, что я борюсь с чем-то. Не было никого, кто бы меня заставлял или подгонял, напротив, мной восхищались и поддерживали. Для многих это был вау-эффект, что я решила учить эстонский. На каком бы уровне я ни говорила, для всех это всегда был хороший уровень.

На третьем курсе я уже чувствовала себя спокойно и уверенно.

Анастасия Полуботко.
Анастасия Полуботко. Фото: Saan_targaks

– С чего началась твоя карьера в преподавании эстонского языка?

– В Таллинн приехали из Москвы знакомые моих знакомых и попросили с ними поработать, научить их детей эстонскому языку. Я на тот момент говорила, разобралась для себя в грамматике, но никогда не преподавала. Меня уговорили помочь и я начала преподавать в узком кругу знакомых с самого нуля.

Купила учебник, начала по этому учебнику с ними заниматься, попутно и сама училась преподавать и объяснять. После каждого урока я выходила максимально заряженной: я кого-то чему-то научила! Через полгода поняла, что мне это очень нравится, а вот музыкой и оркестром гореть перестала. 

– Твой блог, посвященный эстонскому языку, пожалуй, самый крупный. Как родилась идея его создания?

– Примерно полтора года назад, после того, как я стала преподавать язык, я поняла, что он меня настолько заряжает, что мне хочется делиться своими находками. Мне нравится доходить до сути, препарировать язык, разбираться в деталях.

Просто создала блог и стала каждый день там вещать. На тот момент там и подписчиков особо не было, я делала это скорее для себя: найду интересное выражение – напишу о нем, разберу какое-нибудь окончание, сделаю тест на тему эстонского и Эстонии. В какой-то момент блог стали находить и пошел быстрый рост.

По сути, через блог я учила себя. Увижу интересную фразу, залезу в учебники, изучу её, поделюсь с подписчиками. Мне начали задавать вопросы, а я охотно на них отвечаю. Зачастую мне подписчики помогают посмотреть на проблемы шире, чем я сама бы взяла правило и осветила его. Очень много положительных отзывов получаю, постоянно благодарят за блог.

Блог Анастасии, посвященный эстонскому языку.
Блог Анастасии, посвященный эстонскому языку. Фото: Saan_targaks

– Есть ли еще подобные блоги?

– Когда я начинала, ничего подобного не было. Были какие-то блоги, куда загружали картинку со словом и озвучивали с помощью гугл-переводчика, но ничего более-менее похожего на мой блог в нынешнем его состоянии не было.

Я познакомилась с учителями из Тарту – они за мной последили несколько месяцев и тоже сделали блог. Возможно это кажется, что вести блог легко, но на самом деле ты тратишь на это очень много времени. Выбрать материал, подобрать картинки, все смонтировать – у меня уходит минимум два часа, и надо понимать, что эти сториз сгорят через 24 часа, и скорее всего, после твоего творчества к тебе не придет миллион подписчиков и ты даже не почувствуешь никакого выхлопа. 

В общем, эти ребята достаточно быстро сгорели, потому что если считать, что блог это работа, то она очень изнуряющая, а если ты получаешь удовольствие от того, что делаешь, это не доставит проблем.

Я не видела людей, так же с ума сходящих людей по эстонскому языку, как я, которые  каждый божий день вели бы блог. У меня как будто блог на первом месте, а потом уже вокруг него всё обрастает

– Как произошла трансформация из блогера в преподавателя? 

– Меня в блоге всегда хвалили, говорили, что я очень понятно объясняю грамматику. 

С появлением блога стал идти непрекращающийся поток учеников. Люди стали обращаться ко мне, просили с ними лично позаниматься. Я решила, что почему бы и нет, брала какую-то символическую плату, около 5 евро. В какой-то период стало обращаться очень много людей, поэтому я решила немного поднять ставку, потому что писали, действительно, многие, при том, что я нигде не выставляла никаких объявлений.  Я даже стала людей объединять в группы, чтобы было проще. 

Сейчас у меня две группы, в каждой по шесть человек, и еще индивидуальных учеников пятеро.

Анастасия Полуботко.
Анастасия Полуботко. Фото: Saan_targaks

– У тебя нет педагогического образования, не получаешь ли ты вопросы, на каких основаниях ты преподаешь?

– О, это мой любимый вопрос! Особенно люблю, когда учителя приходят ко мне в блог и начинаются комментарии, из серии: а вы неправильно преподаете, а это не так надо объяснять, а тут не то надо было делать. 

Особенно рьяно меня критикуют за отсутствия бумажки, что я учитель эстонского языка, хотя я открыто об этом говорю.

Я наоборот считаю, что это моя фишка: я выучила эстонский так, что я могу и учителям эстонского рассказать о языке такое, о чем они не догадываются.

Я не считаю, что если у меня пока нет бумажки, то я хуже преподаю или хуже знаю язык. На тот уровень, на который преподаю я, моих знаний 100 процентов достаточно, тем более я закончила Академию, где училась на эстонском языке, и формально у меня С1. Недавно я специально пошла, и не готовясь, сдала экзамен на B2, мне было просто интересно. Результат – 89 баллов.

Иногда я хожу по разным преподавателям эстонского языка, смотрю на их стиль ведения урока, задаю вопросы, которые мне задавали. Бывает так, что они не понимают о чем идет речь: либо им такие вопросы вообще никогда не задавали, либо они не могут с ходу дать ответ. 

Я поражаюсь, что люди, которые профессионально преподают язык и имеют «бумажку», могут не знать простых вещей, например, откуда появляется та или иная форма слова.

Я очень хочу поступить в университет на эстонскую филологию, но, к сожалению, в этом году я не могу этого сделать – паспортом не вышла.

Я очень хочу попасть к мастодонтам эстонского языка, получить информацию и знания, которых точно нет в интернете. Мне интересна этимология эстонского языка, мне нравится история языка, мне нравится всё, что связано с эстонским – вот такой я фанат, как бы странно это ни выглядело.

Правильнее мне бы было, думаю, идти на эстонский как иностранный. Я  все время ищу, чтобы такое пройти, ищу разные курсы – я очень замотивирована и все ресурсы, которые сейчас есть и доступны, я по максимуму использую. 

– Чем ты сейчас занимаешься?

– Сейчас я работаю в детском саду учителем эстонского языка, до этого я тоже работала в детском саду, но преподавала музыку. Я чувствую, что я могу очень многое сделать для детей. Считаю, что начинать надо с основ. Надо просто написать для детей классные программы, чтобы в школу малыши пошли уже подготовленные и переход на эстонский язык обучения для них не был стрессом.

Работая уже в третьем саду, я вижу одну и ту же проблему: русские дети не говорят по-эстонски.

Может, для кого-то это не проблема, но на самом деле, чем раньше дети начнут учить язык, тем легче им будет. Сейчас нет рабочих методик именно для русских детей, а они необходимы. Очень много учителей работают по устаревшим, неактуальным методикам. Существуют же отличные эстонские методички для эстонских деток, так вот необходимо создать материалы именно для русских детей. 

Я сейчас занимаюсь написанием нескольких проектов, один уже почти готов, как раз касается методического пособия, а другой – креативный, хочу создать серию обучающих мультфильмов для детей. Пилотная серия уже отрисована, осталось найти фонды, спонсоров, которые могли бы поддержать меня. 

Герои из пилотного обучающего мультфильма от Анастасии Полуботко.
Герои из пилотного обучающего мультфильма от Анастасии Полуботко. Фото: Saan_targaks
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