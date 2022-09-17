«Я вообще ничего не знала про Эстонию: ни где она находится, ни какого она размера»: как москвичка за полтора года выучила эстонский и теперь успешно преподает язык

Правильнее мне бы было, думаю, идти на эстонский как иностранный. Я все время ищу, чтобы такое пройти, ищу разные курсы – я очень замотивирована и все ресурсы, которые сейчас есть и доступны, я по максимуму использую.

– Чем ты сейчас занимаешься?

– Сейчас я работаю в детском саду учителем эстонского языка, до этого я тоже работала в детском саду, но преподавала музыку. Я чувствую, что я могу очень многое сделать для детей. Считаю, что начинать надо с основ. Надо просто написать для детей классные программы, чтобы в школу малыши пошли уже подготовленные и переход на эстонский язык обучения для них не был стрессом.

Работая уже в третьем саду, я вижу одну и ту же проблему: русские дети не говорят по-эстонски.

Может, для кого-то это не проблема, но на самом деле, чем раньше дети начнут учить язык, тем легче им будет. Сейчас нет рабочих методик именно для русских детей, а они необходимы. Очень много учителей работают по устаревшим, неактуальным методикам. Существуют же отличные эстонские методички для эстонских деток, так вот необходимо создать материалы именно для русских детей.

Я сейчас занимаюсь написанием нескольких проектов, один уже почти готов, как раз касается методического пособия, а другой – креативный, хочу создать серию обучающих мультфильмов для детей. Пилотная серия уже отрисована, осталось найти фонды, спонсоров, которые могли бы поддержать меня.