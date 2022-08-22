ВИДЕО ⟩ Нормальный эстонец не пойдет танцевать первым: что думают наши политики о скандале с финским премьером?

Бывший министр иностранных дел Эстонии и член Европейского парламента Урмас Паэт cказал в Кадриоргском розарии, что трудно требовать чего-то лучшего от праздника. «Хорошая обстановка, отличная погода, приятные люди», - сказал он, перечисляя ключевые слова, которые сделали этот вечер очень атмосферным для него.

Если Урмас Паэт 20 августа 31 год назад уже учился в средней школе, то Танелю Кийку, заместителю председателя Центристской партии, в то время было всего два с половиной года, и у него нет никаких серьезных воспоминаний об этом дне. «Но я помню, что был в коляске в Балтийской цепи», - говорит он с улыбкой, вспоминая события, о которых позже рассказывали ему родители.

Уместна ли вечеринка для премьер-министра?

Но на фоне непринужденных бесед и прекрасной музыки журналисты снова и снова обращались к недавней истории с премьером Финляндии Санной Марин. Напомним, она оказалась втянутой в скандал на вечеринке. Что думают эстонские политики об уместности посещения государственным чиновником высокого ранга подобных мероприятий?

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что тоже любит танцевать, добавив, что в жизни есть не так много моментов, когда она может это делать.

Урмас Паэт утверждает, что каждый министр - это человек, у которого есть друзья и с которым нормально проводить время, но при этом отмечает, что премьер-министр должен быть готов адекватно реагировать на любые уколы против него 24 часа в сутки 7 дней в неделю.