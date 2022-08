ТОП-10 продуктов, которые делают человека красивее

You are what you eat - говорят американцы. Вы должны есть то, что будет делать вас красивее, пишет в своей книжке под названием The Beauty Diet ("Диета для красоты) доктор Лиза Драйер. В ней она рассказывает о продуктах, богатых "бьюти-нутриентами" (веществами, делающими нас красивыми), передает сайт podrobnosti.ua.