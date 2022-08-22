Попытались скрыть следы и подменили пробы крови: всплыли шокирующие детали смерти принцессы Дианы

Экс-невестка британской королевы Елизаветы II принцесса Диана скончалась в августе 1997 года после страшного ДТП. Автокатастрофа произошла в Париже. Машина, в которой находилась леди Ди и сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед, на огромной скорости врезалась в опору тоннеля. За рулем авто был водитель Анри Поль, который, как заявило следствие, в момент трагедии был пьян. В крови скончавшегося на месте шофера нашли высокий уровень алкоголя и оксида углерода. Также известно, что Поль нарушил скоростной режим, чтобы оторваться от папарацци, преследующих Диану.

Официальная версия гибели Дианы многим кажется неправдоподобной. Любители конспирологических теорий, считают, что к смерти принцессы каким-то образом причастны спецслужбы. Ходят упорные слухи, что пробы крови Анри Поля подменили. В исследуемом образце были ткани, принадлежащие самоубийце, который был доставлен в морг в тот же день. По данным независимых экспертов, в анализах Анри Поля уровень оксида углерода был слишком высоким, поэтому он не смог бы даже дойти до машины, не то что управлять ею.

О том, что к гибели невестки британской королевы причастны агенты МИ-6, говорит и бывший телохранитель Леди Ди. По словам Ли Сансума, которого мать принцев Уильяма и Гарри называла «Рэмбо», в тот день за «Мерседесом» аристократки и ее любовника следили сотрудники Секретной разведывательной службы МИДа Великобритании. Они преследовали авто на мотоциклах и именно их позже приняли за папарацци. Агенты МИ-6 «непреднамеренно» спровоцировали аварию, а затем попытались скрыть следы, уверен Сансум. Лиц, управлявших байками, так и не нашли.