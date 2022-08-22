В Сети появилось новое видео с Санной Марин: замужняя премьер-министр Финляндии в объятиях популярного певца

В видеозаписи видно, что в какой-то момент Олави, тесно прижимаясь к Санне, то ли целует ее в шею, то ли шепчет ей что-то на ухо — мнения на этот счет разделились. Очевидцы рассказали изданию Seiska, что в ту ночь премьер-министр танцевала с несколькими мужчинами и как минимум у двоих сидела на коленях.

« Мы с друзьями задавались вопросом, действительно ли она все еще замужем. Кольцо было на месте », - размышляют очевидцы .

Санна пробыла в хельсинкском клубе Teatteri до пяти утра. Уточняется, что в тот момент она уже не находилась в летнем отпуске. Позже политик заявила журналистам, что никакого поцелуя в шею не было. Мог быть разве что поцелуй в щеку, но она не видит ничего противоестественного в контакте такого рода с близкими друзьями. « В этом нет ничего, что стоило бы скрывать от моего мужа », - сказала Санна Марин .