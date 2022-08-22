«Жена Чайковского» Серебренникова добралась до Риги: среди гостей премьеры – Пугачева и Вайкуле

Напомним, новый фильм Серебренникова начал свое триумфальное турне с успешного старта в основном конкурсе Каннского фестиваля.

Критики единодушно отметили, что «Жена Чайковского» – самый зрелый и чувственный фильм кинорежиссера. Атмосферная, роскошно смонтированная, страстная и зрелищная драма завораживает зрителей и держит в эмоциональном напряжении до финальных титров.

Один из основных сюжетов картины – катастрофический брак, заключенный на условии «братской любви» между Чайковским, предпочитавшим близость с мужчинами, и очарованной им Антониной Милюковой, ставшей впоследствии женой композитора.

Одержимость женщины, придумавшей себе поприще в мире, где дамы ее положения выбором обыкновенно не затруднялись, а ее брак после шести недель совместной пытки продолжался лишь на бумаге и в ее воображении. Из этой объяснимой тоски по несостоявшемуся счастью рождается история патологической привязанности.