Фигура 53-летней Дженнифер Энистон привела поклоников в восторг
Фигура 53-летней Дженнифер Энистон привела поклоников в восторг
Дженнифер Энистон редко выкладывает в Сеть эротические кадры. Но 53-летней звезде совершенно нечего стесняться, так как ее фигура просто великолепна.
Врнувшись из отпуска, который актриса не афишировала, Энистон разразилась ностальгическим постом, сопроводив его снимком с пляжа. «Верните нас», – написала звезда, желая снова оказаться на морском берегу.
Комментаторы не обратили внимания на крик души Энистон, зато в подробностях рассмотрели ее фигуру в бикини и пришли к выводы, что Дженнифер – королева пляжа. «Выглядишь великолепно, Джен!! Абсолютно прекрасна», — высказались подписчики в соцсети.