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Фигура 53-летней Дженнифер Энистон привела поклоников в восторг

Limon.ee
Фигура 53-летней Дженнифер Энистон привела поклоников в восторг
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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон Фото: MONICA ALMEIDA

Актриса не слишком часто балует свою аудиторию пикантными фото, пишет Topnews.

Дженнифер Энистон редко выкладывает в Сеть эротические кадры. Но 53-летней звезде совершенно нечего стесняться, так как ее фигура просто великолепна.

Врнувшись из отпуска, который актриса не афишировала, Энистон разразилась ностальгическим постом, сопроводив его снимком с пляжа. «Верните нас», – написала звезда, желая снова оказаться на морском берегу.

Комментаторы не обратили внимания на крик души Энистон, зато в подробностях рассмотрели ее фигуру в бикини и пришли к выводы, что Дженнифер – королева пляжа. «Выглядишь великолепно, Джен!! Абсолютно прекрасна», — высказались подписчики в соцсети.
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