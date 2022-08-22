Фигура 53-летней Дженнифер Энистон привела поклоников в восторг

Дженнифер Энистон редко выкладывает в Сеть эротические кадры. Но 53-летней звезде совершенно нечего стесняться, так как ее фигура просто великолепна.

Врнувшись из отпуска, который актриса не афишировала, Энистон разразилась ностальгическим постом, сопроводив его снимком с пляжа. «Верните нас», – написала звезда, желая снова оказаться на морском берегу.