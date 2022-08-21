Фото и видео ⟩ Фантастическое зрелище в Ласнамяэ: в небе распускались цветы, из воды взлетали птицы

Волшебные маки и ромашки расцветали в воздухе, вслед за ними в сопровождении мировых хитов ввысь поднимались диковинные птицы, расцветали красочные кувшинки, а за ними в небе рассыпались всевозможные узоры из геометрических фигур.

Вся эта красота возникала благодаря проекционному водному экрану, установленному на озере Паэ. Этот экран в рамках Дней Ласнамяэ был впервые продемонстрирован в Эстонии на минувших выходных: пространство обволакивает кристально чистый водяной ковер, с помощью проектора формируются гигантские живописные картины. Ширина такого сооружения 35 метров, а высотой оно достигает 20 метров – именно на столько может подняться самая высокая водяная струя. Визуализацию экрана кропотливо создавала эстонский видеохудожник Алена Мовко.

Зрелище вызвало бурю ярких эмоций у зрителей, которые в большом количестве приходили полюбоваться на игру воды и света. Захватывающее шоу можно было наблюдать в столичном парке Паэ на выходных, 20 и 21 августа. Поскольку 20 августа страна отмечала День восстановления независимости, в этот день фонтаны искрились лишь под композиции эстонских музыкантов. На второй день над просторами озера Паэ прозвучали уже всемирно известные хиты и шедевры классической музыки. Вечер прошел в более смелых тонах и быстром темпе. Побывал на нем и наш фотокорреспондент. Смотрите яркую галерею и видеозарисовку с этого вечера!