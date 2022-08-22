Гороскоп на 22 августа: Ракам – закон бумеранга, Скорпионам – знаки судьбы, Козерогам - деньги

Дева

В этот день будут успешны любые новые начинания в профессиональной деятельности. Пройдитесь по своему плану, чтобы не упустить важных деталей и дерзайте – звезды на вашей стороне. В личной жизни возможны разочарования в поступках своей второй половинки. Будьте внимательны к своему здоровью, возможны проблемы с желудком.

Весы

В этот день Весы почувствуют невероятный прилив сил и энергии, а также чувство гордости за свои достижения. Это прибавит уверенности в себе, однако будьте осторожны, чрезмерное тщеславие может испортить отношения с окружающими, никто не любит зазнаек. Дальние поездки и путешествия принесут большой успех.

Скорпион

В этот день Скорпионам стоит умерить активность и постараться стать как можно более незаметным. Амбиции и целеустремленность, это хорошо, но сегодня они могут только навредить. Вы рискуете серьезно поссориться с друзьями или начальством, и это может стоить вам работы. Обращайте внимание на каждую мелочь, в деталях могут скрываться подсказки судьбы.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нужно сохранять спокойствие и в любой ситуации контролировать свои эмоции. Будьте осторожны в общении с малознакомыми людьми, рискуете стать жертвой манипуляций и обмана. Держитесь подальше от сомнительных авантюр. В личной жизни назревают перемены не в самую лучшую сторону. Не стоит планировать поездки.

Козерог

Понедельник принесет Козерогам удачу в финансовом плане. Вы можете рассчитывать на денежные поступления, причем довольно солидные. Соблазн потратить сумму на приятные мелочи будет велик, однако стоит распорядиться финансами рационально. В отношениях бытовые проблемы могут привести к разногласиям и перерасти в конфликт.

Водолей

Водолеям в этот день нужно посвятить этот день себе любимым. Уход за собой, как внешний, так и внутренний не должен быть заметен для окружающих. Держите пока в секрете, что вы решили изменить в своей жизни. Нарушение режима может пошатнуть здоровье.

Рыбы