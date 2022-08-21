ФОТО И ВИДЕО ⟩ Тоомас Хендрик и Иева Ильвесы сияли на приеме у президента, а потом была романтика на яхте

В нынешнем году прием организовывал действующий президент Эстонии Алар Карис вместе с супругой и первой леди страны Сирье Карис. Тоомас Хендрик Ильвес и Иева Ильвес, некогда стоявшие во главе государства, не проигнорировали приглашение и 20 августа вместе с сотнями других красивых и успешных сияли в розарии Кадриорга. Иева Ильвес каждый раз поздравляет Эстонию как с Днем независимости 24 февраля, так и со Днем восстановления независимости 20 августа. Как правило, их образы на праздничных приемах подобраны стильно и ярко.

Также редакция Limon.ee заметила, что после того, как пара сыграла свадьбу, став мужем и женой, Тоомас Хендрик Ильвес помолодел и стал более счастливым. Про Иеву Ильвес даже и говорить не стоит – она светится от счастья.

21 августа около 10 часов вечера на страницы Иевы Ильвес в Facebook появилась публикация с видео и фотографиями, куда также попал романтический снимок с яхты. Судя по всему, жена бывшего президента страны насладилась месяцем и по-настоящему теплой ночью.

Иева Ильевс без скромности напомнила, что традиция собираться 20 августа в розарии президента в Кадриорге была начата в 2007 году ее мужем.

«День восстановления независимости в Эстонии, 20 августа. С 2007 года 20 августа в Эстонии таким образом отмечается День восстановления независимости. Начатая Тоомасом Хендриком Ильвесом традиция раз в год праздновать восстановление независимости Эстонии с культурными и политическими деятелями в розарии президентского дворца в Кадриорге», – написала она на странице в Facebook. Пост также содержит яркие снимки и видео.