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САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ ГОСТИ РОЗАРИЯ ⟩ Кто эти люди, столь восхитительно одевшиеся на президентский прием? (ФОТО)
Кая Каллас и Танель Кийк Фото: Konstantin Sednev
Мерилин Няреп
Кто эти люди, столь восхитительно одевшиеся на президентский прием? (ФОТО)
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Ежегодное празднование Дня восстановления независимости Эстонии состоялось 20 августа в розарии президента республики, где собралось много красивых людей в летней одежде. Вместе с дизайнером и стилистом Керстин Кяэрик наша редакция выбрала самых стильных гостей прошедшего мероприятия.

По словам Керстин Кяэрик, владелицы, дизайнера и стилиста KERST.in Cóuture, общая картина была приятной, яркой и цветочной, но были и те, кто не планировал остаться незамеченным.

По словам Кяэрик, некоторые гости добавили пикантности вечеринке с помощью красивой игры узоров, а другие – с помощью свежей цветовой гаммы. На таком мероприятии, как это, по словам стилиста, лучше всего попасть в десяточку, – одеться гармонично и в одном стиле со своим спутником. По словам Кяэрик, были и такие гости, которые остались верны черному цвету, несмотря на тропический климат, в котором временно оказалась Эстония. 

Президентская пара:

По словам Кяэрик, супруга главы государства не боится ярких цветов, а модный покрой кимоно создает ощущение современности. Президент выглядит очень солидно, но при этом по-летнему. Праздничный наряд дополнен патриотической символикой. 

Президент ЭР Алар Карис и первая леди страны Сирье Карис 
Президент ЭР Алар Карис и первая леди страны Сирье Карис Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Яркие наряды людей, выделяющихся из толпы:

Журналист Delfi Каролийна Хуссар и ее спутник Мадис Хиндре
Журналист Delfi Каролийна Хуссар и ее спутник Мадис Хиндре Фото: Konstantin Sednev
Рейн Раннап и Эве Аус
Рейн Раннап и Эве Аус Фото: Konstantin Sednev
Лидия и Тынис Рахула
Лидия и Тынис Рахула Фото: Konstantin Sednev
Реэт Линна с внуком Каспаром Калле 
Реэт Линна с внуком Каспаром Калле Фото: Konstantin Sednev
Фото: Konstantin Sednev

Пары, чьи наряды гармонируют. Хорошо потрудились: 

Хандо и Марика Суттеры
Хандо и Марика Суттеры Фото: Konstantin Sednev
Прийт Выйгемаст и Лаура Калле 
Прийт Выйгемаст и Лаура Калле Фото: Konstantin Sednev
Фото: Konstantin Sednev
Фото: Konstantin Sednev
Главный редактор Tartu Postimees Раннар Раба со спутницей
Главный редактор Tartu Postimees Раннар Раба со спутницей Фото: Konstantin Sednev
Фото: Konstantin Sednev

Самые стильные мужчины:

Карл Мартин и Урве Синиярв
Карл Мартин и Урве Синиярв Фото: Konstantin Sednev
Хейди Вилу и Аллар Йыкс 
Хейди Вилу и Аллар Йыкс Фото: Konstantin Sednev
Танцор Евгений Гриб
Танцор Евгений Гриб Фото: Konstantin Sednev

Очень яркие, оживили праздник:

Фото: Konstantin Sednev
Михкель Устав и Келли Сильдару
Михкель Устав и Келли Сильдару Фото: Konstantin Sednev
Кармель Килланди и ее дочь Каролийна 
Кармель Килланди и ее дочь Каролийна Фото: Konstantin Sednev
Художник из Эстонии Крис Лемсалу (справа) 
Художник из Эстонии Крис Лемсалу (справа) Фото: Konstantin Sednev

Alati stiilne must:

Кая Каллас и Танель Кийк
Кая Каллас и Танель Кийк Фото: Konstantin Sednev
Фото: Konstantin Sednev
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