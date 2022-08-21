САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ ГОСТИ РОЗАРИЯ ⟩ Кто эти люди, столь восхитительно одевшиеся на президентский прием? (ФОТО)

Ежегодное празднование Дня восстановления независимости Эстонии состоялось 20 августа в розарии президента республики, где собралось много красивых людей в летней одежде. Вместе с дизайнером и стилистом Керстин Кяэрик наша редакция выбрала самых стильных гостей прошедшего мероприятия.
По словам Керстин Кяэрик, владелицы, дизайнера и стилиста KERST.in Cóuture, общая картина была приятной, яркой и цветочной, но были и те, кто не планировал остаться незамеченным.
По словам Кяэрик, некоторые гости добавили пикантности вечеринке с помощью красивой игры узоров, а другие – с помощью свежей цветовой гаммы. На таком мероприятии, как это, по словам стилиста, лучше всего попасть в десяточку, – одеться гармонично и в одном стиле со своим спутником. По словам Кяэрик, были и такие гости, которые остались верны черному цвету, несмотря на тропический климат, в котором временно оказалась Эстония.
Президентская пара:
По словам Кяэрик, супруга главы государства не боится ярких цветов, а модный покрой кимоно создает ощущение современности. Президент выглядит очень солидно, но при этом по-летнему. Праздничный наряд дополнен патриотической символикой.
Яркие наряды людей, выделяющихся из толпы:
Пары, чьи наряды гармонируют. Хорошо потрудились:
Самые стильные мужчины:
Очень яркие, оживили праздник:
Alati stiilne must: