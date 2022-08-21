САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ ГОСТИ РОЗАРИЯ ⟩ Кто эти люди, столь восхитительно одевшиеся на президентский прием? (ФОТО)

По словам Керстин Кяэрик, владелицы, дизайнера и стилиста KERST.in Cóuture, общая картина была приятной, яркой и цветочной, но были и те, кто не планировал остаться незамеченным.

По словам Кяэрик, некоторые гости добавили пикантности вечеринке с помощью красивой игры узоров, а другие – с помощью свежей цветовой гаммы. На таком мероприятии, как это, по словам стилиста, лучше всего попасть в десяточку, – одеться гармонично и в одном стиле со своим спутником. По словам Кяэрик, были и такие гости, которые остались верны черному цвету, несмотря на тропический климат, в котором временно оказалась Эстония.