ТРАГЕДИЯ В ВИЛЬЯНДИМАА ⟩ У многодетной семьи сгорел дом: погибли две собаки, уничтожено всё имущество

Когда все вернулись домой в начале восьмого вечера 18 августа, их ожидало жуткое зрелище. Из их дома валил густой черный дым, спасатели были вызваны незамедлительно. 18 августа в 19.13 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в здании в деревне Валма. Загорелся двухэтажный жилой дом, и, когда прибыли спасатели, полыхала крыша. Основные очаги возгорания были потушены к 22.25, а окончательно пожар был ликвидирован в 00.33.

В огне погибли две собаки, находившиеся в доме.

Сгоревший дом в Валма Фото: Erakogu

Всё имущество сгорело

Рагне Рейал, близкая подруга потерпевшей семьи, разместила на Facebook сообщение с просьбой помочь дорогим ей людям, потерявшим при пожаре двоих четвероногих друзей и всё имущество. Рагне пишет:

«Мы надеемся на помощь для семьи, которая потеряла всё свое имущество в результате пожара. На данный момент мы нашли немного одежды, основные гигиенические принадлежности и временное жилье.

Первоочередной задачей является оказание финансовой поддержки, чтобы семья могла как можно скорее восстановить дом до пригодного для проживания состояния.

Мы будем благодарны всем, кто сможет оказать какую-либо помощь!

Если кто-то может помочь с вещами, у мальчика размер 92, 98, а обувь 22-23 размера. Со дня на день ожидается пополнение – родится девочка».

Семью ожидает пополнение

«Мы видели, как в деревню с большой скоростью приехали спасатели и скорая помощь. Мы тоже побежали посмотреть, что происходит, а когда приехали, дом уже полыхал ярким пламенем, и пожарные занимались ликвидацией случившегося», – вспоминает Рагне день пожара. «В доме было две собаки, но, к сожалению, отец семейства не смог их спасти», – сказала Рагне, которая также живет в деревне Валма.

«На данный момент семья состоит из трех человек: мать, отец и двухлетний мальчик. Скоро должна родиться девочка», – сказала Рагне в интервью Elu24.

«Судебная экспертиза установила, что пожар начался из-за сломанного холодильника».

Желающие помочь могут перечислить любую сумму на указанный ниже счет:

Имя: Mariliis Saar

Счет: EE712200221027409227