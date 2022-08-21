ИНТЕРВЬЮ ⟩ Шикарный подарок! Сегодня выступит группа GusGus из страны, первой признавшей независимость Эстонии

- Что вам запомнилось из поездок в Эстонию больше всего?

«Понравилось отношение фанатов в Эстонии. Было очень интересно наблюдать ваше превращение и путь в либеральное государство. Люди были очень эмоциональными и праздновали жизнь», – отвечает Биргир Тораринссон, которого все зовут Бигги Вейра.

«А также они отмечали независимость», – сказал Даниэль Харальдссон. «Нам близки чувства эстонцев, так как мы тоже в свое время избавились от датских колонизаторов».

Из достопримечательностей члены группы отметили Кренгольмскую мануфактуру в Нарве. Ребята из GusGus были приятно удивлены, что в Таллинне есть площадь Исландии. Они захотели ее посетить.

- Вашей группе уже 27 лет. У вас часто менялся состав, но вы выжили. В чем ваш секрет?

Когда мы начали в 90-х и в 1995 году вышел наш второй альбом – было очевидно, что это взрыв. Менталитет, который стоял за группой, стал ядром, когда она была основана. Коллектив людей, делающих и имеющих одну и ту же миссию - создавать новую футуристическую электронную похлебку, которая бы подходила массам и новому виду духовности, происходящему на клубной сцене, которая щекотала поверхность. Поэтому не было ничего странного в продолжении этой концепции.

- О чем последний альбом?