Группа GusGus уже дважды приезжала в Эстонию. В 2014 году исландские волшебники очаровали Таллинн. Небольшой зал Rock Cafe был переполнен. Публика была в восторге! В 2019 году группа приезжала на фестиваль Station Narva. Она должна была выступать там же и в 2021, но помешали короновирусные ограничения. Но вот уже сегодня, 21 августа, ровно в 19:00, группа выйдет на сцену клуба Hall.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Шикарный подарок! Сегодня выступит группа GusGus из страны, первой признавшей независимость Эстонии
- Что вам запомнилось из поездок в Эстонию больше всего?
«Понравилось отношение фанатов в Эстонии. Было очень интересно наблюдать ваше превращение и путь в либеральное государство. Люди были очень эмоциональными и праздновали жизнь», – отвечает Биргир Тораринссон, которого все зовут Бигги Вейра.
«А также они отмечали независимость», – сказал Даниэль Харальдссон. «Нам близки чувства эстонцев, так как мы тоже в свое время избавились от датских колонизаторов».
Из достопримечательностей члены группы отметили Кренгольмскую мануфактуру в Нарве. Ребята из GusGus были приятно удивлены, что в Таллинне есть площадь Исландии. Они захотели ее посетить.
- Вашей группе уже 27 лет. У вас часто менялся состав, но вы выжили. В чем ваш секрет?
Когда мы начали в 90-х и в 1995 году вышел наш второй альбом – было очевидно, что это взрыв. Менталитет, который стоял за группой, стал ядром, когда она была основана. Коллектив людей, делающих и имеющих одну и ту же миссию - создавать новую футуристическую электронную похлебку, которая бы подходила массам и новому виду духовности, происходящему на клубной сцене, которая щекотала поверхность. Поэтому не было ничего странного в продолжении этой концепции.
- О чем последний альбом?
Даниэль: «Последний альбом – это наше восприятие того, во что превращается наш мир, как наше существование драматично меняется из-за развития технологий». Бигги добавил, что каждая песня рассказывает короткую историю.
Последний альбом Mobile Home вышел летом 2021 года. На нем звучит голос Маргрет Ран. Она тоже теперь полноправный член группы и приедет в Таллинн.
Более подробно смотрите в эксклюзивном видеоинтервью с членами группы!
Магия звука, красочная музыка, какие-то совершенно неповторимые выступления, больше похожие на интимный спиритический сеанс, – все это одна из самых легендарных и главных электронных групп мира GusGus.
Посланники из загадочной Исландии, они своей волшебной энергетикой никого не могут оставить стоять на месте. GusGus важно услышать и увидеть вживую, чтобы испытать эстетическое наслаждение и полное удовлетворение. Даже если вы не ходок на электронные концерты!
Смотрите полное интервью и не упустите свой шанс окунуться в волшебный мир исландской электронной музыки сегодня в клубе HALL.