ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне проходит фестиваль для всей семьи KopliFest

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, на KopliFest впервые на украинском языке прозвучит «Песня о доме» Олава Эхала и Юхана Вийдинга. «Песню о доме», которую на KopliFest аккомпанирует на фортепиано Олав Эхала, помогли перевести на украинский язык военные беженцы, живущие в Пыхья-Таллинне. В субботу, 20 августа мы отметили День восстановления независимости Эстонии в 31-ый раз, поэтому на KopliFest прозвучит и патриотичная музыка», – сказала Пихлап.

В этом году на посвященном киномузыке KopliFest выступят Отт Лепланд с Таллиннским полицейским оркестром, а также Лаури Лийв и Олав Эхала. Также на сцену выйдут Хелин-Мари Ардер, Яан Яансон, Ара Яралян и Anna Curly Swing Band.

KopliFest открылся в Коплиском парке Казе в полдень развлекательным шоу канатоходцев, вдохновленным Чарли Чаплином – артисты продемонстрировали на качающемся слэклайне трюки, требующие хорошего равновесия. Фестиваль продолжила разнообразная музыкальная программа, развивающие мастер-классы, экскурсии и вкусная еда. С 12 до 17 часов открыто Коплиское трамвайное депо, где можно будет проехать на трамвае через мойку.

На молодежной площадке в Коплиском парке Казе будет чем заняться любителям экстрим-спорта, также в гости зайдет МуПо и Департамент полиции и погранохраны. Детей будет развлекать девочка-собачка Лотте. На месте Пыхья-Таллиннский молодёжный центр с мастер-классом по изготовлению наклеек и рисованию хной, а также настольными играми.