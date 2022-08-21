Продается остров в Карибском море. Он стоит дешевле, чем обычный дом в США

Остров расположен в 12 милях от побережья Блуфилдс в Никарагуа.

Iguana Island, a private island in the Caribbean Sea, is on the market for $475,000. It's made up of five acres of land and features a home with three bedrooms and two bathrooms. The island, located near Nicaragua, is perfect for swimming, fishing, and watching stunning sunsets. pic.twitter.com/RIehyrhgNm — Pubity Latest (@pubitylatest) August 17, 2022

На острове есть небольшая резиденция и домики для персонала. По данным компании, нынешние сотрудники острова, включая менеджера и смотрителей, готовы остаться с новым владельцем.

Отмечается, что на острове достаточно места, чтобы построить бассейн или установить площадку для вертолета.

В доме есть три спальни, две ванные, кухня, столовая, гостиная, веранда.