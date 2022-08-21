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Продается остров в Карибском море. Он стоит дешевле, чем обычный дом в США

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Limon.ee
Продается остров в Карибском море. Он стоит дешевле, чем обычный дом в США
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Лодка на берегу острова. Фото иллюстративное.
Лодка на берегу острова. Фото иллюстративное. Фото: shutterstock.com

Компания Private Islands Inc. выставила на продажу остров Игуана в Карибском море за 475 тысяч евро. Как пишет Insider, остров стоит дешевле, чем обычный дом в США.

Остров расположен в 12 милях от побережья Блуфилдс в Никарагуа.

На острове есть небольшая резиденция и домики для персонала. По данным компании, нынешние сотрудники острова, включая менеджера и смотрителей, готовы остаться с новым владельцем.

Отмечается, что на острове достаточно места, чтобы построить бассейн или установить площадку для вертолета.

В доме есть три спальни, две ванные, кухня, столовая, гостиная, веранда. 

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