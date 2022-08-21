Вс, 21.08.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ Алар Карис, 20 августа отметивший с супругой годовщину свадьбы: нужно находить моменты для отдыха

Геттер Трумси Мерилин Няреп Яан Ванаасэме
Алар Карис, 20 августа отметивший с супругой годовщину свадьбы: нужно находить моменты для отдыха
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Президент Алар Карис с супругой Сирье Карис в Розовом саду Кадриорга 20 августа 2022 года.
Президент Алар Карис с супругой Сирье Карис в Розовом саду Кадриорга 20 августа 2022 года. Фото: Konstantin Sednev

Президент Алар Карис, его супруга Сирье и приглашенные на президентский прием гости вчера отмечали День восстановления независимости Эстонии в Розовом саду в Кадриорге. Поскольку в последнее время досуг глав государств стал предметом многочисленных обсуждений, репортеры портала Elu24 узнали у президента, насколько важен досуг на ответственном посту.

Президент Алар Карис сказал в интервью Elu24, что его настроение в День восстановления независимости станы приподнятое. «Погода прекрасная, играет оркестр, люди счастливы. Что мне остается? Радоваться со всеми», – говорит Карис, который утром 20 августа проснулся с мыслью, что сегодня праздничный день.

Поскольку для Кариса празднование Дня восстановления независимости частично является и рабочим днем, репортеры Elu24 узнали у президента, может ли он сделать перерыв в работе. «Конечно, нужно отдыхать. Мы биологические существа, мы должны восстанавливаться», – сказал Карис, добавив: «Нужно находить моменты для отдыха и уяснить, что, если этот момент настал, нужно отдыхать».

Ключевые слова
Наверх