ВИДЕО ⟩ Алар Карис, 20 августа отметивший с супругой годовщину свадьбы: нужно находить моменты для отдыха

Президент Алар Карис, его супруга Сирье и приглашенные на президентский прием гости вчера отмечали День восстановления независимости Эстонии в Розовом саду в Кадриорге. Поскольку в последнее время досуг глав государств стал предметом многочисленных обсуждений, репортеры портала Elu24 узнали у президента, насколько важен досуг на ответственном посту.
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Алар Карис, 20 августа отметивший с супругой годовщину свадьбы: нужно находить моменты для отдыха
Президент Алар Карис сказал в интервью Elu24, что его настроение в День восстановления независимости станы приподнятое. «Погода прекрасная, играет оркестр, люди счастливы. Что мне остается? Радоваться со всеми», – говорит Карис, который утром 20 августа проснулся с мыслью, что сегодня праздничный день.