Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак проводит летние дни в Юрмале. Звезда не перестает делиться с подписчиками фрагментами своего пребывания в Латвии.
ФОТО ⟩ Собчак показала, чем занимается на пляже в Юрмале
Ксения Собчак отдыхает с сыном Платоном в Юрмале. 20 августа знаменитость поделилась фотографией с пляжа, на которой видны построенные песочные замки.
«Хочешь почувствовать себя родителем-лузером? Просто посмотрите на эти фото из Юрмалы и подумайте, насколько вы строители песочных замков – Гауди?» – подписала она снимки.
Ранее Ксения Собчак поделилась роликом из юрмальского ресторана. «На языке «террористического государства» поет в Юрмале украинский артист про Ялту и парус, и под его песни танцуют красивые женщины в лучшем ресторане юрмальского побережья», – написала она под видео в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Во вторник вечером, 16 августа, российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором иронично ответила на слухи о наличии у нее недвижимости в Латвии.
Напомним, 16 августа правящая коалиция договорилась изменить принципы продления гражданам России временных видов на жительство – в дальнейшем они в основном не будут продлеваться, за редкими исключениями, заявил на пресс-конференции премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
В свою очередь постоянные виды на жительство, которые, например, полагаются супругам, в дальнейшем решено выдавать только после успешной сдачи экзамена на знание государственного языка, сообщил глава правительства.
Стоит отметить, что требование подтвердить владение государственным языком для претендентов на постоянный вид на жительство уже содержится в пункте 35 действующих «Правил о видах на жительство», принятых Кабинетом министров еще в 2010 году.
Ранее в ряде российских СМИ прозвучала информация о том, что Ксения Собчак владеет недвижимостью в Латвии. Это сообщение удивило ее, и она поспешила опровергнуть информацию в своем Telegram-канале:
«Все звучит прекрасно, но только при чем тут опять я? Вначале квартира за ярд в Сочи, теперь »недвижка« в Латвии – я прям круче Абрамовича. Нет у меня »недвижки« в Латвии. Я в прекрасном отеле Baltic Beach жила. Приходили бы на огонек», – написала Ксения, которая провела несколько дней в Юрмале.
Через несколько часов этот пост был удален без объяснения причин.
Ранее RUS TVNET уже писал о том, как популярная ведущая отдыхает в Юрмале. И судя по фотографиям в социальных сетях, она прекрасно провела время на латвийском курорте.