ФОТО ⟩ Собчак показала, чем занимается на пляже в Юрмале

Ксения Собчак отдыхает с сыном Платоном в Юрмале. 20 августа знаменитость поделилась фотографией с пляжа, на которой видны построенные песочные замки.

«Хочешь почувствовать себя родителем-лузером? Просто посмотрите на эти фото из Юрмалы и подумайте, насколько вы строители песочных замков – Гауди?» – подписала она снимки.

Ранее Ксения Собчак поделилась роликом из юрмальского ресторана. «На языке «террористического государства» поет в Юрмале украинский артист про Ялту и парус, и под его песни танцуют красивые женщины в лучшем ресторане юрмальского побережья», – написала она под видео в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Во вторник вечером, 16 августа, российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором иронично ответила на слухи о наличии у нее недвижимости в Латвии.

Напомним, 16 августа правящая коалиция договорилась изменить принципы продления гражданам России временных видов на жительство – в дальнейшем они в основном не будут продлеваться, за редкими исключениями, заявил на пресс-конференции премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

В свою очередь постоянные виды на жительство, которые, например, полагаются супругам, в дальнейшем решено выдавать только после успешной сдачи экзамена на знание государственного языка, сообщил глава правительства.